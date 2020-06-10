На Хайнане за январь - май было создано 154 новых предприятия с иностранным капиталом

ХАЙКОУ /Китай/, 10 июня. /ТАСС/. Общее число предприятий с иностранным капиталом за первые пять месяцев текущего года в южной китайской провинции Хайнань возросло на 12,4% в годовом выражении. Согласно данным провинциального Управления коммерции, за указанный период на острове было открыто 154 новых предприятий с иностранными инвестициями, сообщает в среду местный информационный ресурс "Наньхайван".

С начала этого года власти провинции активизировали усилия по выработке инвестиционной стратегии в рамках проекта строительства свободного торгового порта на Хайнане. В сообщении ресурса указывается, что правительство Хайнаня определило приоритетные направления для привлечения инвестиций, в которые вошли, в частности, сфера туризма, нефтегазовая и химическая промышленность, а также финансовый сектор. В то же время, сообщает ресурс, местные власти проводят интенсивную работу по преодолению негативных последствий распространения коронавируса нового типа, продвигая онлайн-переговоры с зарубежными партнерами по проектам, связанным со строительством свободного порта.

Согласно последним данным провинциального Управления коммерции, за январь - май общий объем фактически использованных иностранных инвестиций составил 319 млн долларов, что на 146,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Привлечению иностранных капиталовложений местные власти придают огромное значение. Управлением коммерции было создано четыре канала для предоставления консультационных услуг иностранным инвесторам. Речь идет о едином сервисе для инвестиций, открытом аккаунте в мессенджере "Вичат", электронной почте сайта www.contacthainan.gov.cn, посвященного вопросу привлечения инвестиций и высококвалифицированных кадров в проект свободного порта, а также горячей линии по телефону 4008-413 -413.