Биржевые индексы в Нью-Йорке изменились разнонаправленно на ожиданиях заседания ФРС

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при открытии торговой сессии в среду изменились разнонаправленно в связи с ожиданиями участников рынка заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Как отметила телекомпания CNN, участники рынка "ожидают оценки перспектив восстановления экономики после пандемии коронавируса, но не ждут решений об изменении учетной ставки".

Как следует из информации на сайте торговой площадки, сразу после начала сессии промышленный индекс Dow Jones упал на 26,13 пункта (-0,10%), - до отметки 27 246,17. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, понизился на 4,74 пункта (-0,14%) и оказался на отметке 3 211,92. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 61,61 пункта (+0,62%) - до 10 015,36. Во второй половине дня во вторник этот индекс на непродолжительное время уже преодолевал рубеж в 10 000 пунктов, но к концу сессии понизился на 50 пунктов.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $38,33 за баррель.

Как отметила газета "Уолл-стрит джорнэл", комментируя начало биржевого дня, "инвесторы ожидают свежих данных о положении дел в экономике, а также указаний на то, как ФРС намерена поддерживать восстановление экономики". "Участники рынка будут анализировать прогнозы ФРС в поисках указаний на то, насколько глубоким и длительным, по оценкам ФРС, будет период спада в экономике", - указала газета, сославшись на мнение руководителя департамента рыночной стратегии компании State Street Global Markets Дайфора Эванса, по словам которого "участники рынка надеются на то, что центральные банки и правительства примут действенные меры по поддержке экономики".