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Голосование по поправкам в конституцию

СФ: работа в день голосования по конституции будет оплачена в повышенном размере

Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко добавила, что неработающие в день общероссийского голосования граждане также сохранят свою заработную плату

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Оплата труда россиян, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере, сообщила ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Согласно Трудовому кодексу, за работу в выходные или праздничные дни сотруднику начисляется зарплата не менее чем в двойном размере.

"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется ст. 153 ТК РФ, особенности оплаты связаны с тем, какая система оплаты труда установлена для работников", - сказала сенатор.

Святенко добавила, что неработающие в день общероссийского голосования граждане также сохранят свою заработную плату.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Как объяснял сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны Павел Крашенинников, выходной не станут компенсировать за счет дополнительного рабочего дня в следующем году.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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