СФ: работа в день голосования по конституции будет оплачена в повышенном размере

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Оплата труда россиян, которые будут работать 1 июля, в день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, будет производиться в повышенном размере, сообщила ТАСС в среду глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Согласно Трудовому кодексу, за работу в выходные или праздничные дни сотруднику начисляется зарплата не менее чем в двойном размере.

"За работу в день голосования предусмотрена оплата в повышенном размере. Порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни регулируется ст. 153 ТК РФ, особенности оплаты связаны с тем, какая система оплаты труда установлена для работников", - сказала сенатор.

Святенко добавила, что неработающие в день общероссийского голосования граждане также сохранят свою заработную плату.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ. Как объяснял сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в основной закон страны Павел Крашенинников, выходной не станут компенсировать за счет дополнительного рабочего дня в следующем году.