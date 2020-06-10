"Россети" начали проведение шеф-надзора в дистанционном формате

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Группа "Россети" впервые провела шеф-надзор в дистанционном формате из-за пандемии. Об этом сообщил начальник департамента управления производственными активами компании "Россети" Александр Терсков в ходе онлайн-встречи в виртуальной студии фонда "Росконгресс".

"У нас в этом году был первый опыт проведения шеф-надзора в онлайн режиме за проведением монтажа кабельных муфт на Востоке. Были организованы работы по монтажу воздушной кабельной линии промпарка "Владивосток". Шеф-надзор в режиме онлайн. Эта линия протяженностью 30 км имеет как воздушный участок, так и кабельные вставки", - сказал он.

По его словам, прибытие шеф-инженера корейской компании производителя на площадку было невозможно. "Принято решение по дистанционной удаленной поддержке. Все работы были выполнены в срок. Линия прошла комплексное опробование. Сейчас находится в работе", - пояснил Терсков.

Представитель "Россетей" уточнил, что от ряда компаний есть предложения по удаленной технической поддержке.

"Есть ряд требований - это наличие стабильного сигнала мобильной связи, атестованного ремонтного персонала, которым будет оказываться удаленная поддержка, смартфонов и планшетов последних поколений, необходимых инструментов и приборов", - уточнил он.

Авторский надзор (шеф-надзор) - специальный технический надзор представителей заводов - поставщиков оборудования или представителей специализированных организаций при выполнении монтажных (ремонтных) работ или эксплуатации оборудования.

В конце 2018 года совет директоров "Россетей" в декабре 2018 года одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030". Программа реализуется на дочерних предприятиях "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".

Реализация программы должна снизить операционные и инвестиционные расходы компании, сократить потери электроэнергии, повысить надежность, доступность электроснабжения и создать набор дополнительных услуг для клиентов.