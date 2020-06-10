Кабмин завершил работу над стратегией развития Арктики до 2035 года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Правительство РФ завершило работу над стратегией развития Арктической зоны РФ до 2035 года, в ближайшие дни ее планируется представить в Совет безопасности РФ. Об этом сообщает в среду пресс-служба аппарата вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрия Трутнева.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин сообщил о планах принять новую стратегию развития российской Арктики до 2035 года, которая объединит мероприятия нацпроектов и государственных программ, инвестиционные планы инфраструктурных компаний, программы развития арктических регионов и городов. Минвостокразвития 7 мая внесло на рассмотрение правительства РФ проект стратегии, представить ее на подпись президенту РФ планируется в июле.

"В правительстве РФ завершена работа над новой стратегией развития Арктической зоны, которая содержит механизмы достижения целей. В ближайшие дни документ будет представлен в Совет безопасности [РФ]", - говорится в сообщении.

Документ был разработан для реализации основ госполитики РФ в Арктике до 2035 года, утвержденных ранее указом президента. Стратегия определяет основные направления и задачи развития Арктической зоны России, а также механизмы, этапы и ожидаемые результаты их реализации. Минвостокразвития разрабатывало положения стратегии совместно с арктическими регионами, представителями научного сообщества.

В августе 2019 года был запущен специальный портал, с помощью которого любой гражданин России мог внести предложения для включения их в стратегию. От жителей арктических территорий поступило свыше 650 предложений, позже в каждом арктическом регионе прошло очное обсуждение документа.

Сейчас ведется работа над новыми механизмами развития Арктической зоны РФ. Уже утверждены основы госполитики РФ в Арктике до 2035 года. На основе стратегии разрабатывается госпрограмма развития Арктики, которая будет предусматривать конкретные шаги, в том числе по привлечению инвестиций и созданию рабочих мест. Также в Госдуме рассматривается пакет законопроектов о льготах для инвесторов, планирующих реализовать новые проекты в Арктике. Они предусматривают ряд налоговых и неналоговых преференций.