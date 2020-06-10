Владельцы московских ТЦ смогут подать заявки на гранты по компенсации налогов с 15 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Прием заявок от владельцев торговых центров в Москве на получение грантов по компенсации налогов и имущественных затрат стартует 15 июня и продлится до конца года. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного оперативного штаба по экономическим вопросам.

"С 15 июня владельцы ТЦ в Москве могут подать заявки на получение грантов. Компенсировать налог на имущество, земельный налог, аренду земли смогут порядка 6,5 тысячи организаций, которые сдают или сами используют свои площади под общепит, гостиницы, торговлю и бытовые услуги", - говорится в сообщении.

Арендодатели смогут покрыть имущественные платежи полностью, если на период ограничений снизили ставку для арендаторов минимум вдвое.

Кроме того, собственники, использующие свою недвижимость, смогут компенсировать 50% от имущественных затрат. Прием заявок на получение грантов продлится до конца 2020 года на сайте investmoscow.ru.

Правительство Москвы приняло три пакета мер поддержки бизнеса. Их основная цель - помочь бизнесменам сохранить рабочие места. Ранее мэр столицы Сергей Собянин создал оперативный штаб по поддержке экономики города. В числе ключевых задач штаба - мониторинг ситуации на столичных предприятиях, разработка мер по обеспечению финансовой стабильности. Штаб помогает компаниям договариваться с банками и участвует в восстановлении цепочек поставок и сбыта.