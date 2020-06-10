КРСК намерена поддержать реализацию крупных инвестпроектов в Дагестане

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Крупные предприятия Дагестана могут получить инвестиционную поддержку Корпорации развития Северного Кавказа (КРСК) на модернизацию и расширение производства. Об этом в среду сообщили в пресс-службе корпорации, подчеркнув, что по проектам уже определены дорожные карты.

Ранее КРСК объявила о запуске еженедельных онлайн-консультаций с представителями бизнеса по инвестиционным проектам на Северном Кавказе. Планируется, что такие конференции помогут предпринимателям преодолеть последствия распространения коронавируса.

"В ходе конференции обсуждались вопросы активизации прохождения и реализации инвестиционных проектов, которые на данный момент уже находятся на рассмотрении в АО "КРСК". Также говорилось о подготовке претендующих на поддержку по линии корпорации перспективных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Среди инициаторов проектов крупные предприятия региона - ООО "Дагэлектроавтомат", ООО "Дагестан Стекло Тара", ООО "Матис", которые планируют модернизацию и расширение своих производства, внедрение новых технологий", - говорится в сообщении по итогам онлайн-встречи с предпринимателями региона.

Как пояснил директор департамента регионального развития КРСК Нурали Резванов, по инвестиционным проектам уже определены дорожные карты, а их реализация позволит создать рабочие места в условиях пандемии коронавируса и ее последствий. "Определены дорожные карты по инвестиционным проектам. Настрой у инициаторов позитивный, они готовы двигаться вперед, преодолевать все трудности. Корпорация развития Северного Кавказа совместно с Республикой Дагестан рассматривает прохождение и реализацию инвестиционных проектов как очень важный элемент восстановления экономики, создания рабочих мест в условиях устранения последствий пандемии", - привели в пресс-службе слова Резванова.

КРСК является государственным инвестиционным фондом и работает с 2011 года. Корпорация поддерживает проекты стоимостью не менее 100 млн рублей и обеспечивает до 80% объема финансирования, а доля ее участия в управлении компанией может доходить до 49%.