Недельная инфляция в России замедлилась до нуля

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Инфляция в России в период с 2 по 8 июня замедлилась до нуля после двух недель на уровне 0,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

С начала года потребительские выросли на 2,4%.

В годовом выражении инфляция в РФ на 8 июня (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила около 3,025%.

Гречка дорожает

По данным Росстата, за отчетный период среди продовольственных товаров более всего подорожала гречка - на 0,9%. При этом в шести субъектах РФ зафиксирован рост цен на 3% и более. Общее подорожание на гречневую крупу наблюдается девятую неделю подряд.

Среди других продуктов питания цены на шлифованный рис и черный чай выросли на 0,5%, подсолнечное масло - на 0,4%, хлеб и овощные консервы для детского питания - на 0,3%, баранину, мясные консервы для детского питания, мороженую рыбу, сливочное масло, маргарин, пшеничную муку, пшено, макароны, печенье и поваренную соль - на 0,2%.

Одновременно с этим, куриные яйца подешевели на 2,1%, куриное мясо, сахар-песок и творог - на 0,2%, говядина, свинина, колбаса, сосиски, сардельки, стерилизованное молоко и водка снизились в цене на 0,1%.

Рост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе картофель стал дороже на 4,5%, яблоки - на 2,8%, морковь - на 1,2%. При этом помидоры подешевели на 6,5%, огурцы - на 4,5%, лук репчатый - на 2,8%, капуста белокочанная - на 0,3%.

Рост цен на лекарства

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: метамизол натрия (анальгин отечественный), флуоцинолона ацетонид, поливитамины с макро- и микроэлементами - на 0,1%. При этом цены на офтан катахром снизились на 0,6%, бромгексин - на 0,4%, троксерутин - на 0,3%, ренни, валокордин и алмагель - на 0,2%, линекс - на 0,1%.

В статистическом ведомстве добавили, что в категории непродовольственных товаров первой необходимости был зафиксирован рост цен на спички - на 0,7%, пеленки для новорожденных - на 0,4%, детские подгузники - на 0,3%, хозяйственное мыло - на 0,2%, туалетную бумагу и мыло - на 0,1%. Стоимость зубных щеток снизилась на 0,3%, а стирального порошка - на 0,1%.

В Росстате также отметили рост цен на автомобили иностранных марок - на 0,3%. При этом цены на шампуни опустились на 0,8%, телевизоры подешевели на 0,4%, а электропылесосы напольные и смартфоны - на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо увеличились на 0,1%.