В компании-владельце Nginx прокомментировали иск о праве на владение сервером

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Американская компания F5 Networks считает несостоятельными обвинения кипрской юридической фирмы Lynwood Investments CY Ltd, которая ранее подала иск в суд в США с целью оспорить право на владение веб-сервером Nginx. Об этом говорится в комментарии пресс-службы F5 Networks, поступившем в среду в распоряжение ТАСС.

"Lynwood Investments и Rambler Group не смогли добиться своих целей в рамках уголовного дела против сооснователей Nginx в России по иску, основанному на аналогичных несостоятельных претензиях, - указывается в комментарии F5 Networks. - Расследование длилось несколько месяцев, после чего следствие прекратило дело, не найдя никаких доказательств против сооснователей Nginx". "Мы уверены, что обвинения против группы ответчиков, включая F5, содержащиеся в новом иске Lynwood в Федеральный суд США, также несостоятельны", - подчеркнули в компании.

В понедельник кипрская Lynwood Investments CY Ltd подала иск против F5 Networks, бывших сотрудников Rambler Group Игоря Сысоева и Максима Коновалова и др., а также американских компаний Runa Capital и E.Ventures. Об этом свидетельствуют материалы, размещенные в базе федерального суда Северного округа американского штата Калифорния. В Lynwood Investments утверждают, что права на веб-сервер Nginx принадлежат этой компании, которая является правопреемницей Rambler. В компании рассчитывают на возмещение ущерба в размере $750 млн.