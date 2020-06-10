Reuters: Boeing проведет сертификационный полет 737 MAX в конце июня

ТАСС, 10 июня. Американская авиастроительная корпорация Boeing планирует провести в конце июня тестовый полет модели 737 MAX для ее сертификации, которая позволит возобновить эксплуатацию. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на два источника.

По их данным, Boeing уведомила об этом намерении авиакомпании, а также сообщила им о решении вызывавшего опасения в сфере безопасности вопроса, связанного с размещением электропроводки.

При этом, как сообщала в апреле газета The Wall Street Journal, Федеральное авиационное управление (ФАУ) США может возобновить полеты Boeing 737 MAX не ранее конца лета.

В декабре минувшего года было объявлено о приостановке выпуска самолетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолета этой модели временно прекращена после двух катастроф. 10 марта прошлого года в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.