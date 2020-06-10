Фондовый рынок РФ продолжил коррекцию из-за неопределенности экономического восстановления

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в очередной раз закрылся снижением из-за фиксации прибыли на фоне неопределенностей восстановления экономики. Индекс Мосбиржи уменьшился на 0,38%, до 2785,18 пункта, РТС - на 0,52%, до 1277,58 пункта.

Доллар к рублю на 19:49 мск вырос на 0,03%, до 68,605 рубля, евро - на 0,24%, до 77,875 рубля. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,58%, до $40,88 за баррель.

В среду российский фондовый рынок продолжил умеренное снижение, чему способствовал внешний фон, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. "Продажи в наших акциях поддержала ситуация на рынке энергоносителей. Также снижению способствовала динамика западных фондовых площадок. В Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,8%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P 500 отступили на 0,9% и 0,4% соответственно".

Основное, что сейчас интересует рынки капитала, это остановилось ли биржевое ралли в действительности, или мы видим только паузу, "умноженную на радостное прекращение режима самоизоляции и слишком дорогие акции", отметила старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова. Пока затишье и локальная коррекция просто похожи на приостановку ралли, но снижение еще на 2-3% от текущих уровней может превратиться в разворот, добавила она.

"Российский рынок ушел под среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов года, что говорит в пользу возможности перелома позитивной тенденции и возобновления нисходящей динамики. Однако для подтверждения данного сценария "медведям" необходимо увести индекс Мосбиржи ниже поддержки, расположенной на уровне 2700 пунктов", - также пояснил Зварич.

Промежуточное направление движения будет понятно уже сегодня вечером, и оно напрямую зависит от того, что и как скажет глава ФРС США Джером Пауэлл, также считают эксперты.

Аутсайдерами торгов выступили бумаги "Аэрофлота" и "Ленты", упавшие на 4,6% и 2,5%. Лучше рынка торговались X5 Retail Group и "МРСК Волги", прибавившие более 5,5%.

"Аэрофлот" взлетел на бирже неоправданно высоко и второй день находится под коррекцией. В области 86,5 рубля продажи могут приостановиться", - полагает Бодрова.

Прогноз на 11 июня

В четверг мировые рынки будут "переваривать" итоги заседания ФРС, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.

"Если по ставкам изменений не ожидается, то комментарии регулятора по поводу неожиданно сильного отчета по рынку труда США, а также относительно перспектив денежно-кредитной политики в этом году могут оказаться любопытными. Мягкая риторика способна поддержать покупателей фондовых активов", - пояснил эксперт.

Для российского рынка более актуальной станет динамика цен на нефть, добавил главный исполнительный директор "ВТБ Капитал Инвестиции" Владимир Потапов.

В четверг также важными для рыночных настроений будут данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю в США. Вместе с тем, на российском рынке может превалировать осторожность перед длинными выходными, индекс Мосбиржи может завершить неделю в диапазоне 2750-2800 пунктов, курс рубля к доллару - 68,2-70 рубля.