Минтранс объявил о новых железнодорожных маршрутах в Крым

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Компания "Гранд сервис экспресс", оператор железнодорожных пассажирских перевозок по Крымскому мосту, летом запустит поезда "Таврия", которые свяжут Симферополь с Кисловодском и Екатеринбургом. Кроме того, они пойдут из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно. Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

Сообщение между Екатеринбургом и полуостровом откроется 30 июня, первый поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию отправится 1 июля.

О направлениях

Поезд Симферополь - Екатеринбург будет курсировать раз в неделю по маршруту - Казань, Саранск, Пенза и Балашов. Первый поезд из Симферополя отправится 28 июня. В обратном направлении он будет следовать через Уфу, Самару, Саратов и Волгоград. Кроме того, откроется сообщение между Симферополем и Кисловодском. Поезда будут курсировать два раза в неделю через Минеральные воды, Армавир, Краснодар. Первый состав отправится 29 июня из Симферополя. Первый поезд из Кисловодска прибудет 2 июля. Поезд Санкт-Петербург - Евпатория будет курсировать через день с остановками в Рязани, Мичуринске, Воронеже и Ростове-на-Дону. Первый поезд отправится с Московского вокзала 1 июля.

Продажа билетов откроется до конца дня 11 июня.

О росте продаж билетов

В пресс-релизе министерства отмечается, что после того, как глава Республики Крым Сергей Аксенов объявил об открытии туристического сезона на полуострове с 1 июля, последовал рост продаж ж/д билетов на полуостров.

В поездах будут строго соблюдаться разработанные Минтрансом и одобренные Роспотребнадзором рекомендации, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, заверили в ведомстве.

Ж/д сообщение

С декабря 2019 года открыто постоянное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом на двух маршрутах: Москва - Симферополь и Санкт-Петербург - Севастополь. Двухэтажные "Таврии" из Москвы с вагонами купе и СВ следуют в Крым ежедневно с Казанского вокзала. Поезда из Санкт-Петербурга с плацкартными и купейными вагонами ежедневно отправляются с Московского вокзала. С конца мая глубина продажи билетов на курсирующие поезда увеличена до 90 суток.