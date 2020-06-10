WSJ: власти США планируют финансировать проведение испытаний вакцины от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Власти США намерены финансировать проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины от нового коронавируса. Об этом сообщила в среду газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

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По ее данным, проведение третьей фазы тестирований вакцины предполагает масштабные испытания на людях. В них могут быть задействованы "десятки тысяч человек", испытания будут проводиться в нескольких десятках лабораторий на всей территории США и за ее пределами.

Сведения о том, что испытания получат федеральное финансирование от Национальных институтов здравоохранения США, подтвердили WSJ представители компаний Moderna и британско-шведской AstraZeneca, которая также рассчитывает проводить испытания на территории США. Moderna планирует перейти к третьей фазе клинических испытаний в начале июля, AstraZeneca не сообщала о сроках их начала.

При этом в компании Johnson & Johnson не ответили на запрос издания относительно государственного финансирования третьей фазы клинических испытаний. В опубликованном ранее в среду пресс-релизе компании сообщалось, что она приступит к третьей фазе испытаний во второй половине июля 2020 года.

Ранее газета The New York Times сообщала, что администрация президента США Дональда Трампа выбрала пять компаний, которые, вероятнее всего, будут производить вакцину от нового коронавируса. В их числе Moderna, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer и AstraZeneca. Согласно плану правительства, в испытаниях каждой вакцины примут участие по 30 тысяч человек, будут охвачены все возрастные группы. Существует также возможность, что тесты будут проводиться за пределами США, в других регионах, наиболее пострадавших от пандемии.

На прошлой неделе Трамп сообщил на своей странице в Twitter, что разработка вакцины от коронавируса идет быстрее, чем ожидалось. В начале мая американский лидер заявил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что вашингтонская администрация рассчитывает разработать ее к январю 2021 года. Одновременно он подчеркнул, что власти не могут гарантировать это.