Защита российских технологий. Отрасль и власти согласились в необходимости поддерживать IT

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в среду совещание по проблемам связи и IT-индустрии, в котором приняли участие представители профильных ведомств и крупнейших компаний отрасли. В ходе совещания компании и власти сошлись в необходимости поддержать IT-отрасль, в том числе прозвучали предложения о необходимости скорейшего принятия закона "о регуляторных песочницах" и о реализации федерального проекта по искусственному интеллекту.

Путин начал свою вступительную речь оптимистично, обозначив, что в сфере связи и информационных технологиях в России занято более миллиона специалистов, действуют около 60 тысяч организаций, и "они добиваются весомых, значимых результатов". "По целому ряду параметров, включая развитие мобильной связи, доступность интернета, Россия уверенно входит в число мировых лидеров. Отечественные компании предлагают надежные программные решения, которые конкурентоспособны и внутри страны, и на глобальном рынке", - отметил он.

По словам президента, значимость отрасли особенно ярко проявилась в обстановке ограничений, связанных с эпидемией, а вынужденные ограничения мотивировали многие предприятия активнее внедрять цифровые решения. Путин также напомнил, что многие ключевые решения для развития отрасли уже предусмотрены, в том числе в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" и в послании Федеральному Собранию в январе этого года.

Перейдя к проблемам отрасли, вызванных коронавирусом, глава государства поручил правительству и главам регионов уделить "самое пристальное внимание" мерам поддержки спроса на продукцию российских IT компаний", также это касается и экспорта: "Нужно сохранить доходы людей, занятых в этой сфере, и создать новые рабочие места".

Не обошел стороной президент и кадровый вопрос, а также наболевшую тему утечки мозгов: "Нужно создавать открытые, привлекательные, конкурентные условия для работы и воплощения передовых идей именно здесь, у нас, в России, формировать стимулы для сохранения и реализации потенциала отечественных разработчиков программного обеспечения, технологий в области связи, привлекать профессионалов, перспективных молодых людей, молодежь из других стран".

Специалисты как главный индикатор IT-сферы

Первым от представителей бизнеса на совещании выступил глава НП "Руссофт" Валентин Макаров, который напомнил, что в 2019 году, по предварительным данным, объем продаж компаний - производителей софта вырос на 12%, до $11 млрд, а прямой экспорт из России составил около $7 млрд. "В этом году показатели выручки компаний отрасли стали падать, в том числе почти на 40% за последнюю неделю", - сказал он.

Макаров отметил, что, поскольку IT-отрасль обслуживает экономику, на нее также влияют и спады в других отраслях. "По данным наших опросов получается, что 10% всех разработчиков, которые работали в 2019 году в индустрии могут потерять работу. А это примерно 50 тыс. человек. Безусловно, большая часть будет сразу же перехвачена другими компаниями, которые будут расти и развиваться. Мы потеряем в ряде случаев командные компетенции, которые позволяют исполнять большие проекты", - сказал он.

Среди мер, которые могли бы предотвратить негативные последствия для индустрии, Макаров назвал снижение налоговой нагрузки на зарплаты программистов, поддержку экспорта продуктов российских IT-компаний, отказ от взимания страховых взносов до конца 2020 года, создание нового регулирования для создающихся IT-рынков. "Нужно скорее принимать закон о цифровых, регуляторных песочницах, чтобы новые технологии регулировать новыми методами. Чем быстрее мы внедрим новые правила у себя, тем быстрее сможем занять 10-20% мирового рынка, которого еще нет, он формируется", - отметил он.

Основатель "1С" Борис Нуралиев предложил, помимо расширения программы налоговых льгот, выделить гранты и субсидии на поддержку цифровизации предприятий малого бизнеса. "Нужно чтобы после кризиса они стали предприятиями мирового уровня. Желательно, чтобы им не диктовали конкретные марки и производителей, а чтобы они выбирали то, что им действительно нужно", - отметил он. Также Нуралиев предложил увеличить прием на бюджетные места в региональные вузы по IT-специальностям.

Что думают крупнейшие игроки рынка

Мнение IT-компаний, в том числе в части поддержки развития кадрового потенциала, разделяют и представители крупнейших российских компаний в этой сфере - управляющий директор группы компаний "Яндекса" Тигран Худавердян и гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев.

Говоря про поддержку российских IT-специалистов, Добродеев затронул необычную для подобного формата тему - видеоигры. По словам главы Mail.ru Group, сегодня российские специалисты в сфере игровой индустрии создают продукты, которые популярны у сотен миллионов пользователей по всему миру, а экспортная выручка от игровых компаний в 2020 году может превысить $4 млрд. Вместе с тем индустрия страдает от общей проблемы - миграции высококлассных разработчиков, которым выгоднее развиваться за рубежом из-за недостаточно проработанной нормативной базы и налоговой политики. В связи с этим Добродеев предложил рассмотреть пакет мер по выравниванию налогового и регуляторного режима для игровой индустрии и для высокотехнологичных компаний в целом.

Во время своего выступления президент "Ростелекома" Михаил Осеевский сообщил, что телеком-отрасли, которая может потерять единицы процентов выручки в 2020 году, тем не менее не требуются специальные меры финансовой поддержки - скорее речь идет о необходимости решить ряд структурных проблем, которые возникли за последние месяцы. Это проблема обеспечения возможности доступа жителей многоквартирных домов к конкурентному рынку телеком-операторов, а также необходимость включения в строительные нормы при проектировании и строительстве жилых домов обеспечения их оптической инфраструктурой.

Кроме того, Осеевский предложил поддержать развитие центров обработки данных, в том числе позволив компаниям этой сферы выйти на оптовый рынок электроэнергии.

На совещании председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) "Отечественный софт" Наталья Касперская предложила внести уточнения в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) с тем, чтобы можно было более точечно принимать решение о том, нуждается компания в поддержке или нет. По ее словам, часть предприятий отрасли не пострадала вовсе, часть - пострадала незначительно, но есть и такие компании, чья выручка снизилась на 100% и которые оказались под угрозой банкротства. Сразу после ее выступления президент России Владимир Путин обратился к членам правительства с просьбой отреагировать на это предложение.

Главные по связи

С предложениями отрасли согласился и глава Минкомсвязи Максут Шадаев. На совещании с президентом министр обратил внимание прежде всего на то, что в ситуации кризиса падает внутренний спрос на отечественные цифровые решения - в 2020 году это будет неминуемо, полагает он.

Кроме того, идущий процесс импортозамещения потребует от госкомпаний дополнительных расходов - к 2021 году эта сумма может достичь 80 млрд руб., заявил Шадаев. "Если у нас в 2015 году было принято решение о запрете закупки иностранного софта для госорганов, то для госкомпаний у нас пока таких решений нет. В 2018 году вышла директива госкомпаниям весь 2019 год готовить планы импортозамещения перехода на отечественный софт. В настоящий момент эти планы сверстаны", - рассказал Шадаев.

В условиях падения спроса Минкомсвязь опасается, что ряд компаний, ставшие лидерами в своих отраслях, не будут вкладываться в новые технологические разработки без поддержки государства. В связи с этим ведомство предлагает выделять госкомпаниям 50% субсидии на разработки отечественных технологических решений. "Если мы соединим спрос со стороны госкомпаний с этими мерами поддержки, мы получим некоторую синергию, получим дополнительный эффект", - заключил он.

Итоговые поручения президента

Кажется, Путин был доволен услышанным на совещании: "У меня складывается впечатление, что мы одинаково мыслим, даже употребляем одни и те же обороты речи, то есть в принципе мы все исходим из понимания того, что надо делать и даже как это надо делать. Дело за малым - сделать только то, о чем мы договариваемся". Президент попросил правительство внимательно проанализировать все предложения бизнеса и ускорить процесс включения меры поддержки отрасли в национальный план восстановления экономики, представленный на прошлой неделе премьер-министром.

По итогам заседания глава государства поручил подготовить "максимально комфортный, именно конкурентный режим регулирования, включая решение по комплексному налоговому маневру", который стимулировал бы развитие сферы IT. Премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что правительство в ближайшее время проработает вопрос о "налоговом" маневре и других дополнительных мерах поддержки отрасли информационных технологий.

Указал президент и о важности технологий искусственного интеллекта (ИИ). В частности, призвал в кратчайшие сроки утвердить и начать реализовывать федеральный проект по развитию ИИ, который должен стать седьмым федпроектом нацпрограммы "Цифровая экономика". Работа по нему началась еще в прошлом году, но до сих пор он так и не был принят.

Кроме того, Путин дал поручение правительству проработать вопрос льготного доступа к электроэнергии для центров обработки данных (ЦОД), о котором ранее попросил глава "Ростелекома".

"Такое решение позволит бизнесу сократить издержки, а значит сделать свои услуги более доступными для граждан", - уверен президент.