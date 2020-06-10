РСПП просит правительство заморозить акциз на алкоголь до 2022 года

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой заморозить ставку акциза на алкоголь до 2022 года. Об этом говорится в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Просим рассмотреть возможность фиксации акцизных ставок на алкоголь на период 2021-2022 годов на уровне 2020 года", - говорится в документе.

Как отмечают авторы письма, ставка акциза оказывает влияние как на экономику производства и его динамику, так и на потребление алкогольной продукции. По их мнению, в текущих условиях функционирования отечественного сектора производства алкогольной продукции при увеличении акцизов возрастет и без того высокая налоговая нагрузка, но не будет решена задача прироста бюджетных доходов. "Напротив, ввиду падения покупательской способности населения, резкого сужения спроса и сбытовых возможностей следует ожидать снижения акцизных поступлений на фоне сокращения количества легальных участников рынка алкогольной продукции, смещения потребления из высококачественного сегмента к менее качественной продукции, роста недобросовестной конкуренции, нелегальных продаж и фальсификата", - говорится в письме.

Там также сообщается о том, что рост теневого рынка крайне чувствителен - 1% нелегального рынка пива стоит государству чуть более 3 млрд руб. потерь от неуплаченных налогов. Потери от роста теневого рынка крепкого алкоголя в разы больше и сопровождаются рисками в безопасности населения.

Участники отрасли напомнили, что в 2017 году правительство России уже принимало решение о фиксации ставки акциза на три года. Данное решение позитивно отразилось на производителях и участниках рынка алкогольной продукции, говорится в письме. В частности, в отечественной пивоваренной отрасли впервые за 10 лет был зафиксирован рост производства. По данным Федерального казначейства, доходы бюджета от акцизов на пиво выросли со 154 млрд руб. в 2017 году до 160 млрд руб. в 2019 году, акцизы на крепкий алкоголь - с 217 до 228 млрд руб. соответственно.

Кроме того, по мнению представителей РСПП, фиксация ставки позволит не только стабилизировать ситуацию в отечественной отрасли производства алкоголя, но и создать условия для восстановления и роста в рамках единого кластера смежных отраслей и секторов экономики (производство алкогольной продукции, агропромышленный комплекс, химическая и стекольная отрасли, цветная металлургия, транспорт и логистика, сектор торговли и услуг общественного питания, МСП и пр.).