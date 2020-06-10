Объекты "Дагестанской сетевой компании" передадут в эксплуатацию филиалу "Россетей"

МАХАЧКАЛА, 10 июня. /ТАСС/. Электросетевые объекты "Дагестанской сетевой компании" с 1 июля передадут в эксплуатацию филиалу "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго", об этом говорится в сообщении, размещенном в среду в Telegram-канале "Россетей".

"С 1 июля электросетевые объекты "Дагестанской сетевой компании" будут переданы в эксплуатацию филиалу "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" с "подхватом" функций гарантирующего поставщика. Как будет проходить передача и что от этого выиграют работники, обсудили с инициативной группой "Дагестанской сетевой компании" первый заместитель генерального директора "Россетей" Лариса Романовская и первый заместитель генерального директора - главный инженер Андрей Майоров", - говорится в сообщении.

В результате реорганизации будет полностью сохранен производственный персонал, а также социальные гарантии. Планируется, что рост оплаты труда производственного персонала после перевода составит 10%.

Уточняется, что изменение структуры районов электрических сетей на территории республики не планируется. "Для всех компаний группы "Россети" действуют не только единые технические требования, но и единая политика по работе с персоналом. Наша задача сделать "Россети Северный Кавказ", включая "Дагэнерго", одним из лучших дочерних обществ "Россетей" по всем показателям. Это невозможно без поддержки сотрудников", - приводятся в сообщении слова Романовской.

Компания "Россети" является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций. Имущественный комплекс включает 35 дочерних и зависимых обществ.