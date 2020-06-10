Законопроект об акционировании Нацрыбресурса скоро внесут в правительство

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Законопроект об акционировании Нацрыбресурса планируется внести в правительство в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил руководитель объединенной пресс-службы Росрыболовства Дмитрий Клоков.

"Законопроект прошел межведомственное согласование и находится в высокой степени готовности. В ближайшее время планируется внести его в правительство", - сказал он.

Он напомнил, что, согласно законопроекту, все акции создаваемого акционерного общества будут находиться в собственности государства. "На базе ФГУП предполагается создать крупную рыбопромышленную компанию, это позволит привлечь инвестиции в отрасль", - пояснил Клоков. Росрыболовство надеется на принятие закона в ближайшее время. "Компания может быть создана до конца года", - сказал глава пресс-службы.

Согласно законопроекту, разработчиком которого является Минсельхоз, реорганизация ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" осуществляется путем преобразования ФГУП "Национальные рыбные ресурсы" в АО "Национальные рыбные ресурсы" и внесения в уставный капитал акционерного общества имущества ФГБУ "Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов", ФГБУ "Центр системы мониторинга рыболовства и связи" и ФГБУ "Центр системы мониторинга рыболовства и связи" (ЦСМС).

ФГУП "Нацрыбресурс" создано 9 сентября 1999 года для возведения, содержания, эксплуатации и развития гидротехнических сооружений, обеспечивающих выполнение работ в терминалах морских портов, предназначенных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота, обеспечения мер по реализации государственной программы России "Развитие рыбохозяйственного комплекса", а также иных федеральных целевых программ.