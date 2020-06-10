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Глава ФРС считает неверным сравнивать нынешний кризис с Великой депрессией

Глава Федеральной резервной системы США также заявил, что регулятор готов использовать все инструменты для поддержки экономики США при пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл не считает корректным сравнивать нынешнюю ситуацию в экономике США со временами Великой депрессии. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции, трансляция которой шла на сайте ФРС.

"Не думаю, что Великая депрессия - эта та модель, которую можно использовать для описания нынешней ситуации, - заявил он. - Есть масса фундаментальных отличий. Во-первых, реакция правительства была очень быстрой и решительной, причины нынешней ситуации совершенно иные и, кроме того, ситуация в экономике была благоприятной: самый низкий за полвека уровень безработицы и самый продолжительный в истории период экономического роста. Таким образом, ситуация отличается от того, что было во времена Великой депрессии".

В то же время, говоря о ситуации в экономике США в период пандемии, он признал, что "это был сильнейший шок". "От самого низкого уровня за 50 лет безработица выросла самого высокого уровня, возможно, за 90 лет. - отметил он. - Это произошло всего в течение двух месяцев, но реакция финансовых органов была масштабной, решительной и быстрой. Конгресс США ассигновал на ликвидацию последствий около $3 триллионов и для решения проблем были использованы новые подходы".

"Сейчас перед нами стоит задача создать условия для того, чтобы 22-24 млн людей, потерявших работу в период пандемии, вернулись на рабочие места, - продолжал он. - До сих пор предпринимавшиеся меры были правильными. Предстоит еще многое сделать для того, чтобы ситуация на рынке труда изменилась и мы будем стремиться к этому, используя все имеющиеся в нашем распоряжении средства".

"Многие аналитики предсказывали, что ухудшение положения дел в экономике будет продолжаться до середины года, - сказал он. - Последние данные министерства труда, возможно, указывают на то, что в мае уровень безработицы достиг максимума, но мы этого пока не знаем точно. В то же время многие аналитики предсказывают оживление в экономике во втором полугодии".

Великая депрессия - мировой экономический кризис, начавшийся в октябре 1929 года с биржевого краха в США. Наиболее острый период этого кризиса пришелся на 1929-1933 годы.

Поддержка экономики США

ФРС США привержена использованию широкого спектра имеющихся в ее распоряжении инструментов для поддержки американской экономики в условиях пандемии коронавируса, заявил Джером Пауэлл.

"Большая неопределенность сохраняется относительно будущего. Мы в ФРС решительно привержены использованию всех инструментов так долго, сколько потребуется для облегчения положения, укрепления стабильности, обеспечения прочности восстановления и снижения урона экономике", - отметил Пауэлл, сравнив последствия пандемии коронавируса со стихийным бедствием.

"Мы все хотим быстрее вернуться к нормальной жизни, однако полное восстановление вряд ли произойдет, пока люди не будут до конца уверены в безопасности общения друг с другом", - продолжал глава ФРС. Он напомнил о том, что подход ФРС в данном случае, помимо обеспечения стабильности финансовой системы, направлен на "максимальное увеличение рабочих мест и обеспечение стабильных [розничных] цен для американского народа".

"Мы привержены использованию всех имеющихся в наличии инструментов для поддержки экономики в это сложное время. В марте мы оперативно снизили ставку почти до нуля и будем удерживать ее на этом уровне до тех пор, пока не будем уверены в том, что направление развития экономики поможет добиться целей увеличения рабочих мест и стабильных цен", - заметил Пауэлл. Одним из используемых инструментов она назвал обеспечение кредитования широких слоев населения США. "Однако для некоторых граждан кредит - это не выход ввиду сложности с его погашением. В таким случаях, возможно, потребуется прямая фискальная поддержка", - заметил он, имея в виду прямую финансовую поддержку по линии федерального правительства страны.

Пауэлл информировал, что обсуждал в Федеральном комитете по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС) целесообразность использования иных инструментов и опыта других стран. Говоря об опыте, глава ФРС упомянул "таргетирование инфляции". По оценке Пауэлла, целесообразность использования таких инструментов в США "остается открытым вопросом". ФРС будет продолжать прорабатывать эту тему.

ФРС ранее в среду сохранила ставку на уровне 0 - 0,25% годовых, как и ожидалось рынком. Базовую ставку на нулевом или отрицательном уровне удерживает ряд центробанков мира. Некоторые страны выпускают государственные облигации с отрицательной ставкой, что позволяет им брать в долг и получать за счет этого доход.

Объем скупки ценных бумаг

Федеральная резервная система США после поэтапного снижения зафиксирует объем приобретения казначейских и ипотечных ценных бумаг на нынешнем уровне в ближайшие месяцы. 

"Мы с марта закупаем значительное количество казначейских и ипотечных ценных бумаг для того, чтобы обеспечить беспрепятственное функционирование рынков этих бумаг, которое жизненно важно для потока кредитов в экономике. Эти закупки ценных бумаг помогли восстановить благоприятные рыночные условия и содействовать оздоровлению финансовых условий. Так как функционирование рынка улучшилось, мы стали поэтапно снижать темп закупок ценных бумаг <...>", - пояснил глава ФРС.

"Мы будем наращивать долю владения казначейскими и ипотечными ценными бумагами в предстоящие месяцы по крайней мере нынешним темпом", - информировал Пауэлл. Он оговорился, что ФРС намерена отслеживать данный процесс и вносить в него корректировки, если они понадобятся для достижения поставленных задач. Кроме того, Федеральная резервная система в целях стабилизации финансовой системы США реализует программы "более прямого кредитования" домохозяйств, малых, средних и крупных частных предприятий, а также органов власти на местах. Эти программы открывают доступ к финансированию, закрытый при обычных обстоятельствах, указал Пауэлл, не уточнив, о чем конкретно идет речь.

FOMC ранее объявляла о том, что закупит казначейские бумаги по меньшей мере на сумму $500 млрд, а также ипотечные ценные бумаги на сумму не менее $200 млрд. Эти объемы снижались с марта почти каждую неделю. Теперь Федеральный комитет по операциям на открытом рынке планирует раз в месяц закупать казначейские бумаги на $80 млрд и ипотечные бумаги на $40 млрд.

Теги
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