Индексы биржи в Нью-Йорке менялись разнонаправленно несмотря на решение ФРС

НЬЮ-ЙОРК, 10 июня. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи к закрытию торгов в среду менялись разнонаправленно и рынок слабо отреагировал на принятое ранее решение ФРС сохранить ставку на уровне 0 - 0,25% годовых, поскольку такое решение ожидалось.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, перед финальным звонком промышленный индекс Dow Jones понизился на 255,90 пункта (-0,94%), до отметки 27 016,40. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 14,03 пункта (-0,44%) и оказался на отметке 3 193,15. Индекс электронной биржи Nasdaq уверенно преодолел психологически важный рубеж в 10 000 пунктов и к закрытию сессии остановился на отметке 10 029,91, поднявшись на 76,15 пунктов (0,77%).

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки WTI к концу дня достигла уровня $39,01 за баррель.

Как отметила газета The Wall Street Journal, позитивная биржевая динамика последних дней была связана с ожиданиями того, что экономика начнет быстро расти после отмены в отдельных штатах ограничений, вызванных пандемией коронавируса. "Однако следует проявлять осторожность и не переоценивать темпы восстановления экономической активности, - привела газета мнение президента Neuberger Berman Group Джозефа Амато. - Если процесс восстановления затянется, то нынешняя активность на рынке может оказаться несвоевременной".