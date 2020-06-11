Около 190 тыс. канадцев должны вернуть выплаченные им из-за пандемии пособия

ОТТАВА, 11 июня. /ТАСС/. Порядка 190 тыс. жителей Канады должны будут вернуть выплаченные им в связи с пандемией нового коронавируса пособия. Об этом в среду сообщил телеканал Си-ти-ви со ссылкой на Канадскую налоговую службу.

Речь идет о тех канадцах, которые незаконно воспользовались специальным фондом помощи гражданам, пострадавшим от последствий пандемии. С марта по июнь власти выплачивали по 2 тыс. канадских долларов (по текущему курсу около $1,5 тыс.) тем, кто из-за пандемии лишился заработка. Часть из этих граждан изначально на законных основаниях получали финансовую помощь, но затем не сообщили властям о том, что вновь вышли на работу. Всего данные выплаты коснулись 8,4 млн канадцев.

В марте правительство Канады анонсировало выделение 107 млрд канадских долларов (по текущему курсу около $80 млрд) на различные программы помощи населению страны и национальной экономике в связи с пандемией нового коронавируса. Например, канадцы, которые потеряли работу, в течение четырех месяцев получали пособие в размере 2 тыс. канадских долларов. Также различные выплаты предусмотрены тем, кто заразился коронавирусом нового типа, находится на карантине, вынужден сидеть дома с детьми, так как закрыты школы и детские сады, и так далее. Премьер-министр страны Джастин Трюдо назвал эти меры поддержки со стороны государства беспрецедентными в истории Канады и заявил, что такой мобилизации страны на преодоление кризиса не было со времен Второй мировой войны.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему моменту заразились более 97 тыс. человек, почти 8 тыс. умерли, свыше 56,6 тыс. вылечились.