Сбербанк создал ИИ-модель, снижающих долю неэффективных решений в работе с почтой

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сбербанк разработал приложение, которое с помощью искусственного интеллекта позволит автоматизировать рутинные операции и принятие менеджерами решений при работе с почтой и системами электронного документооборота. Об этом сообщил ТАСС первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Руководитель среднего звена обычно получает от 80 до 120 электронных писем в день, как минимум половина из них требует принятия тех или иных решений - выбрать ответственного, передвинуть срок исполнения поручения и т.д. Это необходимые, но рутинные задачи, если их выполнение берет на себя искусственный интеллект, у человека высвобождается время для более важных дел. Пока ИИ-модель обучается на опыте сотрудников Сбербанка, после того как она достигнет нужного уровня безошибочности, банк внедрит ее в свои рабочие процессы. Затем мы, возможно, выведем этот продукт на рынок", - сообщил Ведяхин.

Он пояснил, что созданная специалистами банка ИИ-модель подсказывает руководителю при работе с почтой, что сделать и как ответить. "Уже сейчас в 90% случаев для рутинных задач руководителей из тестовой группы она рекомендует исходя из переписки лучшее из возможных решений - такое, которое тот принял бы, погрузившись в изучение вопроса. А в 75% случаев ИИ-модель предлагает эффективные схемы делегирования задач", - отметил Ведяхин.

Также, по его словам, приложение оценивает важность письма и время на его чтение, находит в нем вопросы, просьбы и вложения, а также проводит профилактику когнитивных искажений, т.е. таких искажений в восприятии руководителем ситуаций, которые могут привести к принятию некорректных решений.