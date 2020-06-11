СМИ: строительство трассы поездов на магнитной подушке в Японии оказалось под угрозой

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Запланированный на 2027 год запуск трассы скоростных поездов на магнитной подушке (маглев) между Токио и крупным японским городом Нагоя оказался под угрозой из-за сопротивления властей префектуры Сидзуока, по которой в том числе должна проходить эта уникальная магистраль. Администрация региона по экологическим соображениям не дает санкции на сооружение там горного туннеля длиной 8,9 км, сообщила в четверг газета The Asahi Shimbun, что полностью срывает график строительства, включая реализацию плана продлить трассу до города Осака - крупнейшего на юго-западе главного японского острова Хонсю.

Сопротивление властей префектуры Сидзуока связано с их опасениями по поводу того, что крупномасштабная стройка будет проходить у истоков важнейшей в регионе реки, чьи водные ресурсы играют ключевую роль в местном сельском хозяйстве. Споры по этому поводу привели к тому, что строительство туннеля для трассы маглев уже задерживается на два с половиной года.

К настоящему времени ведется строительство двух конечных станций этой магистрали в районе токийского вокзала Синагава и в городе Нагоя, а также одной из промежуточных станций и ряда тоннелей. Эту линию длиной 286 км предполагалось запустить в 2027 году. Затем ее к 2037 году ее планируется продлить до города Осака. Тогда длина трассы составит 438 км. На этот проект самая прибыльная в Японии железнодорожная компания JR Tokai выделяет 9 трлн иен (более $84 млрд).

Японский экспресс на магнитной подушке уже прошел испытания на экспериментальной трассе в префектуре Яманаси. Он развил там скорость 603 км/час и был признан самым быстрым поездом в мире.

Крейсерская скорость на участке между Токио и Нагоей должна составить около 500 км в час, что позволит преодолеть расстояние между ними за 40 минут. Продолжительность такой же поездки на скоростных поездах "Синкансэн" между этими городами сейчас составляет один час и 18 минут. Трасса экспрессов на магнитной подушке будет проходить преимущественно в туннелях.

JR Tokai уже обслуживает самую прибыльную и загруженную в Японии трассу поездов "Синкансэн" между Токио и Осакой. В год эта корпорация перевозит примерно 138 млн пассажиров, хотя сейчас их поток серьезно сократился в связи с распространением коронавируса. Трасса поездов на магнитной подушке должна дублировать линию колесных скоростных поездов "Синкансэн", которая проходит вдоль побережья и потенциально уязвима для удара цунами.