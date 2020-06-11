СМИ: завод Honda в США приостановил работу из-за хакерской атаки

ТОКИО, 11 июня. /ТАСС/. Японский автоконцерн Honda был вынужден приостановить работу своего предприятия в американском штате Огайо из-за кибератаки. Об этом сообщил в четверг телеканал NHK.

Отмечается, что на заводе произошло заражение компьютерным вирусом системы, управляющей производственными линиями. Из-за сбоя с 10 июня завод прекратил работу. Возобновление производства ожидается в течение этой недели.

Honda зафиксировала кибератаку 8 июня, в результате чего изначально вышла из строя система регистрации информации об осмотре автомобилей на трех заводах компании в Японии. Это привело к временной остановке поставок автомобилей. Впоследствии выяснилось, что действия хакеров привели к сбоям на заводе концерна в Огайо, а также на предприятии в Индии, где выпускаются мотоциклы.

Последний раз масштабная кибератака на Honda была осуществлена в 2017 году. Тогда она затронула производство автомобилей на заводе в японской префектуре Сайтама.