Кубанское вино впервые за 15 лет отправят на экспорт в Северную Америку

КРАСНОДАР, 11 июня. /ТАСС/. Первая за 15 лет партия вина, произведенного в Краснодарском крае, будет направлена в Канаду после ослабления ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. Об этом сообщил ТАСС заместитель генерального директора ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" Михаил Лелюк.

"Мы проверили свою продукцию на соответствие канадским требованиям и убедились, что мы соответствуем. Готовим отгрузку, но все задерживается из-за пандемии. Сейчас идет подготовка этикеток, стикеров, адаптация продукции под рынок, и в ближайшей перспективе, пары месяцев, отгрузка состоится", - сказал Лелюк.

Он уточнил, что первый контейнер будет содержать около 10-12 тыс. бутылок коньяка и вина среднего ценового сегмента .

В пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства ТАСС уточнили, что это первая поставка кубанского вина на американский континент за последние 15 лет.

По данным пресс-службы "Фанагории", компания на данный момент поставляет вино в Китай, Японию, Германию, Ливан и Казахстан, а также в магазины беспошлинной торговли. Планируется в ближайшее время расширить географию поставок на Финляндию, Данию и США.

"Экспортные поставки продолжаются в запланированном режиме. Пока общие объемы экспорта небольшие (менее 1%), но в планах компании за несколько лет выйти на объем в 5% от общего объема производства", - уточнили в пресс-службе.

О развитии виноделия на Кубани

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, на Кубани находится треть всех виноградников страны, там производят 48% российского вина и 32% шампанского. Доля Краснодарского края в общероссийских площадях винограда составляет 30%.

По данным Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, за последние 4 года объемы экспорта винодельческой продукции в крае увеличились в 3,6 раза.

В 2019 году винодельческая продукция поставлялась в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья, включая Украину, Китай, Казахстан, Латвию, Белоруссию, впервые были начаты поставки в пять стран: Великобританию, Бразилию, Испанию, Бельгию, Канаду. Краснодарский край в 2019 году увеличил на 7% объемы экспорта вина по сравнению с 2018 годом.