Кудрин считает, что единый регистр упростит получение господдержки для россиян

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Получение помощи от государства для россиян упростится, когда заработает единый федеральный информационный регистр, где по аналогии с "государственным фейсбуком" будет собрана информация о гражданине из разных ведомств. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"В будущем оказывать адресную помощь будет проще, когда заработает единый федеральный информационный регистр, где в одном месте соберут информацию из разных ведомств, например о семейном положении, образовании, сведения из службы занятости и так далее, такой своеобразный государственный фейсбук. Система позволит в режиме реального времени видеть положение дел у человека, быстрее реагировать на его социальный статус и помогать, направлять адресные выплаты", - сказал Кудрин.

По его словам, новая система позволит также бороться с незаконным получением субсидий.

"Не придется обивать пороги разных органов власти. Кроме того, это позволит бороться с мошенниками, которые, например, незаконно получают субсидии. Но система еще не заработала, поэтому более четкого распределения помощи придется подождать", - добавил Кудрин.