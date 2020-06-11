Мосты, самолеты, кислород: предприятия ОПК в Дагестане готовятся к развитию после пандемии

МАХАЧКАЛА, 11 июня. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса Дагестана, вошедшие в региональный перечень системообразующих организаций, во время пандемии освоили выпуск новых видов продукции, в том числе необходимых для борьбы с коронавирусом, рассказали ТАСС руководители предприятий. Несмотря на возникшие трудности, предприятия ОПК намерены не только в полном объеме выполнить госзаказ, но и развивать новые направления производства.

Своевременные ограничения

На работе одного из крупнейших промышленных предприятий Дагестана - Кизлярского электромеханического завода (ОАО "Концерн КЭМЗ") пандемия коронавируса практически не отразилась. По словам генерального директора предприятия Ибрагима Ахматова, на удаленный режим были переведены лишь сотрудники в возрасте 65 лет и старше - таких на предприятии около 100 человек.

"У нас коллектив - около 1 700 человек, сейчас около 1 300 ходят на работу. Заболевшие, конечно, есть, но потерь нет. Тех, кто заболел, обеспечиваем необходимыми лекарствами, оказываем материальную помощь", - рассказал Ахматов ТАСС.

По его словам, несмотря на действующие ограничения, завод работает фактически с полной загрузкой, выполняя, в том числе, оборонзаказ. Кроме того, предприятие подключилось к обеспечению республики продукцией, необходимой для борьбы с распространением инфекции, в частности - медицинского кислорода.

"Кислородом мы обеспечиваем весь северный регион - от Бабаюрта до Кочубея в необходимом объеме, еще есть запас около 2 тыс. кубов. Для своих сотрудников изготовили маски, они тоже есть в запасе. Ранее мы изготавливали опытные образцы бактерицидных ламп, сейчас есть возможность предложить эту продукцию, готовы начать серийный выпуск - потребности республики готовы обеспечить", - сказал гендиректор предприятия, уточнив, что пока произведено около 1 тыс. таких ламп, однако при необходимости завод готов полностью обеспечить потребности республики в такой продукции.

Также в этом году "Концерн КЭМЗ" получил заказ на поставку 15 быстровозводимых автомобильных мостов для горных районов республики - конструкция была разработана на предприятии для обеспечения переправы через многочисленные горные реки Дагестана. "Для их изготовления приобрели оборудование на 15 млн рублей - чтобы практически в автоматическом режиме делать сварку балок и т. д., сейчас идет монтаж линии", - пояснил собеседник ТАСС.

Сельхозавиация и парашюты

Одновременно предприятие продолжает реализацию собственной программы по развитию в Дагестане малой авиации и созданию собственного парка воздушных судов. В частности, завершается строительство корпуса для сборки самолетов МАИ-411 - в прошлом году первый, экспериментальный образец этой модели успешно был представлен на авиасалоне МАКС-2019. Корпус площадью 10 тыс. кв. м планируют сдать в эксплуатацию в следующем квартале.

В этом году "Концерн КЭМЗ" планирует собрать три самолета МАИ-411, сейчас идет изготовление оснастки и отдельных деталей.

"Изготовление самолета из композитных материалов - это процесс непростой и долгий, нужно изготовить оснастку практически на каждую деталь, на фюзеляж, плюс масса других вопросов. Первый самолет мы сделали экспериментальный, другим методом - холодным отверждением. Сейчас будем делать горячим отверждением, планируем, что за счет этого самолет будет легче примерно на 250 кг. Но я надеюсь, в это году [самолеты] будут", - сказал Ахматов.

В апреле на предприятии приобрели три самолета Ан-2 и создали собственную авиакомпанию - уже получены все необходимые документы и разрешение на выполнение полетов. Планируется, что так называемые "кукурузники" (неофициальное название самолетов АН-2, ранее широко применявшихся в сельхозавиации - прим. ТАСС) будут привлекаться к обработке дагестанских полей от вредителей - сейчас предприятие участвует в соответствующих тендерах. Кроме того, после снятия ограничений, по словам Ахматова, планируется организовать в Кизляре секцию парашютного спорта.

Сократить выработку, сохранить коллектив

Еще одно крупное оборонное предприятие республики - завод "Дагдизель" (АО "Завод "Дагдизель", входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение") в период пандемии вынуждено работать в ограниченном режиме, отправив на самоизоляцию существенную часть коллектива. Это позволило не допустить вспышки заболеваемости на предприятии, сообщил ТАСС гендиректор АО "Завод "Дагдизель" Владимир Дудчак.

"У нас примерно пятая часть коллектива - в возрасте за 65 лет, много сотрудников в возрасте 50-65 лет, и мы очень дорожим этим кадровым потенциалом. Поэтому мы предприняли самый строгие меры для того, чтобы эти люди находились дома. Соответственно, это привело к сокращению выработки, но мы пошли на это, чтобы сохранить здоровье людей. Сегодня предприятие работает уже на 85% мощности", - сказал Дудчак.

Когда Дагестан столкнулся с необходимостью развернуть большое количество дополнительных коек для лечения больных с коронавирусной инфекцией, "Дагдизель" освоил выпуск нового вида продукции - кислородных вентилей, предназначенных для использования в качестве запорной арматуры при подводе кислорода к медицинскому оборудованию.

"Специалисты предприятия в кратчайший срок освоили производство вентилей, перейдя на трех сменный режим работы, выпустили более 1300 вентилей для медицинских учреждений Дагестана. Производительность нашего оборудования позволяет выпускать до 200 вентилей в сутки. Потребности республики мы закрыли, сейчас поступают заявки из других регионов - Краснодара, Курска, Ставрополя", - рассказал руководитель предприятия.

Кроме того, "Дагдизель" готов поставлять медучреждениям республики необходимый медицинский кислород. "У нас новая кислородная станция, кислород очень чистый. Сейчас проходит процесс лицензирования для применения его в медицинских целях, предприятие готово к выпуску и поставке кислорода в необходимых объемах для нужд больниц Дагестана. Мощность нашей установки составляет 4,6 тыс. литров в час", - пояснил Дудчак.

После пандемии

По его словам, несмотря на возникшие во время пандемии трудности, предприятие не намерено снижать запланированные объемы производства и готовится после снятия всех ограничений работать с повышенной нагрузкой. "Плановые показатели оставляем без изменений, ставим своей целью в срок выполнить как госзаказ, так и другие обязательства перед партнерами. Естественно, коллективу придется работать где-то в три смены, режим будет, конечно, усилен", - отметил гендиректор "Дагдизеля".

По его словам, сегодня предприятие нацелено на освоение производства высокотехнологичной продукции, а также подготовке и привлечение на завод молодых квалифицированных специалистов.

При этом даже для крупных предприятий, которые не останавливали производство на время действия ограничений, возвращение к привычному ритму работы окажется непростым и потребует определенной поддержки со стороны государства. "Мы направили в правительство республики свои предложения - в частности, по переносу сроков по платежам за энергоносители и по налогам. Руководство республики понимает сложившуюся ситуацию, и мы надеемся, что имеется возможность изыскать ресурсы для оказания помощи предприятиям ОПК", - отметил руководитель АО "Дагдизель".

Кроме послаблений по налогам и отсрочки ряда платежей для производственных предприятий, необходимо стимулирование спроса на отечественную продукцию, считает генеральный директор ОАО "Концерн КЭМЗ". "Например, мы сейчас осваиваем 100-150 видов продукции - котлы, водонагреватели и так далее, но выйти на рынок очень сложно, рынок забит импортом. Нужна защита отечественных производителей, их поддержка на российском рынке", - пояснил Ахматов.