МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Счетная палата проверит расходование средств на борьбу с пандемией уже в 2020 году, в том числе надбавки медицинским работникам, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин в интервью ТАСС.

"Мы уже сейчас проводим мониторинг антикризисных мер, принимаемых на федеральном и региональном уровнях. Полученные данные используем, когда будем проверять эффективность потраченных средств, выделенных государством на борьбу с пандемией", - отметил глава Счетной палаты.

По словам Кудрина, Госдума поручила Счетной палате проверить выплату надбавок медицинским работникам за особые условия труда и дополнительную нагрузку в период пандемии.

"Проверка формируется, в ближайшие дни начнется", - добавил он. Еще оценим, достаточно ли госгарантий для финансирования территориальных программ с учетом потребности регионов в медицинской помощи, подчеркнул глава Счетной палаты.

Итоги проверки ведомство представит уже в этом году, полгода для этого будет достаточно, отметил Кудрин.

"А вот проверка выдачи помощи малому бизнесу, системообразующим предприятиям, применение мер отсрочек и налоговых каникул - это будем проверять в конце года", - указал он.