Кудрин заявил о "существенном недофинансировании" российского здравоохранения

"Медицина существенно недофинансирована даже по действующим нормативам, она требует и серьезной перестройки. Мы проведем проверку и покажем эти цифры", - сказал Кудрин.

При этом проблема не только в недофинансировании - например, во многих регионах медицина не отвечает современным требованиям, добавил глава Счетной палаты.

"Конечно, без инвестиций серьезно поднять качество медицины нельзя, но кроме этого, сейчас нужно больше внимания уделять диагностике, телемедицине, первичному звену, где происходят обращения граждан и распределение по другим специалистам. Требуется совершенно новая система управления медициной", - подчеркнул Кудрин.

Очевидна и необходимость реформирования отечественной системы ОМС, так как она не является классической системой страхования, не обеспечивает защиту прав застрахованных и не способствует эффективному использование ресурсов, добавил глава Счетной палаты.

Что касается актуального сейчас вопроса борьбы с коронавирусом, то, по словам Кудрина, следует разделять оценку состояния медицины в целом и результативность мер против пандемии. "Россия неплохо справляется с пандемией, расширились возможности в борьбе с COVID-19, в том числе благодаря военным. Успели подготовиться, так как пик заболеваемости у нас произошел позже, и потому, что мы вошли в него постепенно. Ну и в силу, конечно, нашей государственной медицины - она тоже среагировала", - резюмировал Кудрин.