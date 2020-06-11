Сбербанк проверяет случаи списания детских пособий в счет уплаты долгов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сбербанк проводит проверки по ряду случаев списания детских пособий в счет погашения долгов. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба банка.

Там также пояснили, что клиентские кейсы, по которым прислали запросы, не системные. Проверка проводится по каждому из них, клиентам предоставляют ответ, отметил представитель пресс-службы. По его словам, в Сбербанке есть система идентификации соцвыплат, которые направлены на поддержку граждан в условиях пандемии. В пресс-службе подчеркнули, что такая система обеспечивает корректное исполнение взысканий по судебному производству.

Федеральная служба судебных приставов сообщила, что единовременные пособия в 10 тыс. рублей на детей выплачиваются в связи с пандемией и эти средства не будут взыскиваться в счет погашения долгов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о расширении мер социальной поддержки населения в условиях пандемии коронавируса, в том числе о начислении единоразовых выплат в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 15 лет включительно.