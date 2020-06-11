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Пандемия коронавируса нового типа

Сбербанк проверяет случаи списания детских пособий в счет уплаты долгов

Клиентские кейсы, по которым присланы запросы, не являются системными, указали в пресс-службе банка
Здание главного офиса Сбербанка Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Здание главного офиса Сбербанка
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сбербанк проводит проверки по ряду случаев списания детских пособий в счет погашения долгов. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба банка.

Там также пояснили, что клиентские кейсы, по которым прислали запросы, не системные. Проверка проводится по каждому из них, клиентам предоставляют ответ, отметил представитель пресс-службы. По его словам, в Сбербанке есть система идентификации соцвыплат, которые направлены на поддержку граждан в условиях пандемии. В пресс-службе подчеркнули, что такая система обеспечивает корректное исполнение взысканий по судебному производству.

Федеральная служба судебных приставов сообщила, что единовременные пособия в 10 тыс. рублей на детей выплачиваются в связи с пандемией и эти средства не будут взыскиваться в счет погашения долгов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о расширении мер социальной поддержки населения в условиях пандемии коронавируса, в том числе о начислении единоразовых выплат в размере 10 тыс. рублей на детей от 3 до 15 лет включительно.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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