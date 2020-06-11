Сбербанк приобретет 72% сервиса 2ГИС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сбербанк подписал обязывающие документы об инвестициях в развитие и приобретении контрольной доли картографического сервиса 2ГИС. Так, банк приобретет 72% сервиса, говорится в сообщении кредитной организации.

В рамках сделки Сбербанк получит 72% 2ГИС, еще 3% отойдет "О2О Холдингу" - совместному предприятию банка и Mail.ru Group в сфере еды и транспорта. Основатели и менеджмент 2ГИС сохранят за собой долю 25% в компании. Инвестиционные фонды Baring Vostok и RTP Global полностью выйдут из капитала 2ГИС.

Оценка 100% долей сервиса составила 14,3 млрд рублей.

В совет директоров компании войдут представители Сбербанка и основателей сервиса. Закрытие сделки ожидается после получения согласия Федеральной антимонопольной службы и выполнения отлагательных условий в третьем квартале 2020 года.

"Сбербанк и 2ГИС планируют совместно развивать технологическую платформу и продукты компании, создавая сервисы, которые существенно упростят повседневную жизнь пользователей и помогут предпринимателям вести бизнес. Платформа позволит пользователям не только получать информацию об объекте и его расположении на карте, но и выбирать оптимальный и удобный способ перемещения с помощью общественного, личного и прокатного транспорта (каршеринг, велосипеды, самокаты и т. д.), заказывать и оплачивать его", - отмечается в сообщении.

2ГИС - картографический сервис, созданный в 2004 году, с месячной аудиторией порядка 50 млн пользователей в России, СНГ и дальнем зарубежье.