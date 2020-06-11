Курс доллара на Мосбирже поднялся до 68,94 рубля. Евро - до 78,38 рубля

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 0,64%, до отметки в 68,9375 рубля, курс евро прибавил 0,57% и достиг уровня 78,3775 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:13 мск курс доллара находился на отметке в 69,22 рубля (+1,05%), курс евро - 78,54 рубля (+0,78%).

Российский фондовый рынок открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снизился на 1,01% и достиг отметки в 2756,98 пункта, а индекс РТС опустился на 0,75%, до 1267,99 пункта.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи снижался на 1,62%, до 2739,93 пункта, РТС находился на уровне 1247,6 пункта (-2,35%).

Отрицательна динамика на российском рынке акций наблюдается на фоне дешевеющей нефти. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 3,67% - до $40,2 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 4,04%, до $38 за баррель.