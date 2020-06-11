МИД Китая заявил, что КНР заинтересована в скорейшем восстановлении авиасообщения с РФ

ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. Китайские власти заинтересованы в скорейшем восстановлении регулярного авиасообщения с РФ и готовы содействовать этому процессу, объединив усилия с российской стороной. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД КНР, предоставленном в четверг ТАСС.

"Китай ждет того, что эпидемическая ситуация в мире в скорейшем времени нормализуется, чтобы при строгом соблюдении требований эпидемического контроля мы могли объединить усилия с Россией ради планомерного восстановления регулярных контактов между гражданами наших стран, - говорится в документе. - Отдельные российские авиакомпании, которые имеют лицензию и удовлетворяют требованиям [китайской стороны], касающимся мер по противодействию коронавирусу, уже могут выбрать одну из воздушных гаваней КНР".

В МИД КНР уточнили, что авиаперевозчики пока будут осуществлять только по одному перелету в неделю по единственному маршруту в один из китайских населенных пунктов, входящих в список городов, которые официально открыты для международного воздушного сообщения. "Мы поддерживаем тесные контакты с министерством иностранных дел РФ по вопросам, касающимся обеспечения необходимых условий и оказания взаимной поддержки", - подчеркивается в нем.

Как сообщила пресс-служба МИД, представители России, планирующие посетить Китай с важной деловой поездкой, либо по программе научных, а также экстренных гуманитарных обменов, могут подать заявление на получение визы в посольстве или консульствах КНР.

"Китайская сторона будет постепенно восстанавливать межличностное взаимодействие с другими странами", - отмечается в заявлении.

Расширение квоты на авиасообщение с внешним миром

На прошлой неделе Управление гражданской авиации КНР сообщило, что иностранные авиаперевозчики с 8 июня получат возможность выбрать один из аэропортов Китая, куда в дальнейшем будут осуществляться регулярные рейсы. Согласно документу, это распоряжение распространяется на компании, которые прежде не попали в число тех, кто осуществлял перелеты в соответствии с правилом, оглашенным 12 марта: в неделю только один авиаперевозчик от каждой страны имел право оформить один рейс в Китай по единственному маршруту.

Российские авиакомпании, получившие возможность подать заявку, обязаны обеспечить максимальные меры эпидемического контроля. В случае если число пассажиров, заразившихся коронавирусом, на борту их самолетов, прилетающих в КНР, превысит пять, они на неделю лишаются права обслуживать рейсы. Если количество инфицированных достигнет 10, пауза в работе составит четыре недели.

Как следует из списка городов, опубликованного на сайте управления, перелеты можно будет осуществлять в 37 крупных населенных пунктов, в том числе в Пекин, Ухань (Центральный Китай), Харбин (административный центр граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян), Гуанчжоу (юг), Шанхай, Сямэнь и Нанкин (восток), Чэнду и Чунцин (юго-запад), Урумчи (Синьцзян-Уйгурский автономный район, северо-запад страны).