РЖД планируют снижение перевозок пассажиров в дальнем следовании на 83,6% в июне

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) планируют в июне 2020 года перевезти поездами дальнего следования 1,9 млн пассажиров, что на 83,6% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет корпоративная газета "Гудок" со ссылкой на выступление замгендиректора компании Дмитрия Пегова на селекторном совещании.

По словам топ-менеджера РЖД, при условии благоприятного развития эпидемиологической ситуации холдинг с июля начнет постепенно увеличивать размеры движения поездов Федеральной пассажирской компании (ФПК).

"К началу сентября запланировано восстановление более половины отмененных поездов - 67 из 102, что составляет 67%", - отметил Пегов.

Как пояснили "Гудку" в ФПК, на сайте РЖД постоянно обновляется информация о вновь назначенных поездах. Обновленная информация о поездах, которые возвращаются, выделена зеленым цветом. Пассажиры могут увидеть на сайте изменения, как только принимаются решения о восстановлении поездов. В июне в график движения вернулись поезда Ульяновск - Москва и Москва - Йошкар-Ола. С начала июля в график включается поезд Воркута - Новороссийск, а с сентября возобновляется движение поезда Новосибирск - Белгород.

Перевозки пассажиров по сети РЖД в мае 2020 года составили 33,6 млн человек, что на 67,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщала ранее компания. В пригородном сообщении отправлено 31,6 млн пассажиров (-66,4%), в дальнем следовании - 2 млн (-78,9%).

РЖД на фоне пандемии коронавируса были вынуждены закрыть международное сообщение. Более половины поездов внутри России отменены из-за падения спроса.