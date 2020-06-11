Несколько банков увеличили лимит на покупки без ПИН-кода по картам Mastercard в пять раз

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Некоторые российские банки увеличили по картам Mastercard в связи с рекомендациями международной платежной системы лимит на покупки при бесконтактной оплате без ввода ПИН-кода с 1 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. Об этом сообщили ТАСС в Райффайзенбанке и банке "Открытие".

"Да, мы получали такие рекомендации от Mastercard. Карты, которые выпускает банк "Открытие", полностью соответствуют актуальным требованиям платежных систем", - сообщили в пресс-службе банка "Открытие".

В пресс-службе Райффайзенбанка также подтвердили ТАСС увеличение лимита.

Ранее международная платежная система Mastercard на фоне набирающей популярность бесконтактной технологии оплаты предложила в 42 странах увеличить лимиты покупок без ПИН-кода.

Однако остальные российские банки пока не спешат увеличивать такой лимит. Более того, как ранее заявляли в Национальной системе платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы "Мир"), подавляющее большинство операций по бесконтактным картам в России сегодня проводится без ввода ПИН-кода с учетом текущего лимита в 1 тыс. рублей. Так, увеличение лимита сверх этой суммы позволит дополнительно оплачивать без ПИН-кода только 2-2,5% от общего числа операций.

В 2019 году международная платежная система Visa увеличила с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей предельную сумму покупок при бесконтактной оплате без введения ПИН-кода. Тогда в пресс-службе Visa уточнили, что такая инициатива учитывает текущую стадию развития платежного рынка и сформировавшиеся новые платежные привычки россиян. По данным Visa, Россия находится в тройке стран - лидеров по количеству бесконтактных платежей, которые совершаются как с помощью бесконтактных карт, так и с помощью смартфонов.