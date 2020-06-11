Мишустин: объективно судить о влиянии COVID-19 на экономику можно по итогам II квартала

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что более объективные данные о влиянии коронавируса на экономику появятся по итогам второго квартала 2020 года.
На заседании правительства в четверг глава кабинета министров предложил обсудить исполнение федерального бюджета за I квартал 2020 года. "Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, влияние внешних факторов на нашу экономику в первом квартале было умеренным, однако обсуждать их в отрыве от того, что происходило ближе к его завершению и далее, было бы некорректным", - сказал Мишустин.
По его словам, "новый коронавирус серьезно изменил и экономические реалии, и условия работы". "Поэтому более объективную картину мы сможем получить, когда будем подводить итоги второго квартала", - подчеркнул премьер-министр.
Как отмечал ранее министр финансов Антон Силуанов, из-за кризиса, вызванного эпидемией коронавируса, бюджет в этом году будет исполнен с дефицитом около 4% ВВП вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд рублей. Несмотря на это, Минфин не намерен урезать расходы бюджета в текущем году, а при необходимости нарастит их. Кроме того, по словам Силуанова, Минфин планирует занять 1,5-2% ВВП, чтобы компенсировать выпадающие ненефтегазовые доходы, привлечь с рынка 4-4,5 трлн рублей.