Мишустин: объективно судить о влиянии COVID-19 на экономику можно по итогам II квартала

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что более объективные данные о влиянии коронавируса на экономику появятся по итогам второго квартала 2020 года.

На заседании правительства в четверг глава кабинета министров предложил обсудить исполнение федерального бюджета за I квартал 2020 года. "Несмотря на распространение коронавирусной инфекции, влияние внешних факторов на нашу экономику в первом квартале было умеренным, однако обсуждать их в отрыве от того, что происходило ближе к его завершению и далее, было бы некорректным", - сказал Мишустин.

По его словам, "новый коронавирус серьезно изменил и экономические реалии, и условия работы". "Поэтому более объективную картину мы сможем получить, когда будем подводить итоги второго квартала", - подчеркнул премьер-министр.