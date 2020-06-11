Башкирия получила от "КамАЗа" 50 автобусов, работающих на газовом топливе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Государственный перевозчик Башкирии "Башавтотранс" получил от "КамАЗа" 50 городских автобусов, работающих на газу. Транспортные средства будут обслуживать маршруты в Уфе, сообщается в четверг в пресс-релизе предприятия.

"Состоялась торжественная передача 50 городских газомоторных автобусов производства ПАО "НЕФАЗ", дочернего предприятия "КамАЗа" в Башкирии, в адрес ГУП "Башавтотранс". Передача автобусов состоялась в рамках контракта, заключенного между "КамАЗом" и Госкомитетом Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству. Автобусы будут задействованы на маршрутах столицы республики", - говорится в сообщении.

Автобусы оснащены газовым двигателем, который соответствует экологическому стандарту "Евро-5". Техника оборудована системой регулирования уровня пола, аппарелью и площадкой для инвалидной коляски.

"В соответствии с контрактом в автобусах установлены цифровой тахограф, система ГЛОНАСС и электронная система информирования пассажиров. Общая пассажировместимость - 106 человек", - добавили в компании.

По данным властей Башкирии, в этом году парк "Башавтотранса" пополнится 527 автобусами разного класса, которые будут обслуживать маршруты по Уфе и муниципалитетам. В 2019 году на обновление автобусов госперевозчика планировалось выделить из бюджета региона более 2,5 млрд рублей.

В "Башавтотранс" входят 20 филиалов, 23 транспортные колонны в городах и селах республики, 20 автовокзалов и автостанций. Ежедневно автобусы предприятия выполняют порядка 9 тысяч рейсов, перевозя более 250 тысяч пассажиров.