Кабмин направит 12,5 млрд рублей на субсидии регионам для выплат семьям с детьми

"Сегодня мы также рассмотрим вопрос об увеличении субсидий регионам на выплаты ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от трех до семи лет. В федеральном бюджете на 2020 год уже было предусмотрено около 105 млрд рублей на эти цели. Направим 19 субъектам РФ, где необходимы дополнительные средства, более 12,5 млрд рублей", - сказал глава правительства на заседании кабмина в четверг.

Он отметил, что власти продолжают поддерживать работников сферы здравоохранения и других специалистов, которые помогают больным с коронавирусной инфекцией. Мишустин напомнил, что правительством уже были выделены дополнительные средства на выплаты президентских доплат медработникам, водителям скорой помощи. "Сегодня из этих средств распределим более 755 млн рублей десяти субъектам РФ", - сообщил Мишустин. По его словам, еще 3,8 млрд будет распределено 46 регионам на федеральные стимулирующие выплаты, которые правительство установило для медработников. Все эти выплаты должны доводиться до получателей своевременно и в полном объеме, потребовал премьер.

Мишустин рассказал, что на заседании будет также рассмотрен проект поправок в Трудовой кодекс РФ, который был разработан по поручению президента. "Они дают правительству право устанавливать требование к системам оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях. Такие полномочия позволят исключить необоснованный разброс в зарплатах сотрудников на сопоставимых должностях, в первую очередь в здравоохранении, а при необходимости и в других отраслях бюджетной сферы", - пояснил премьер. Он добавил, что это решение позволит сделать систему оплаты труда более прозрачной, чтобы люди четко понимали, сколько и за что им платят.