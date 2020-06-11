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На компенсацию падения доходов образовательных и медучреждений выделят 16 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что речь идет об учреждениях образования, науки и здравоохранения, "на которых повлияла ситуация с распространением коронавируса"
' ТАСС/Ruptly'

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделит около 16 млрд рублей на компенсацию снижения доходов и выплату зарплат в федеральных образовательных, научных и медицинских учреждениях. Об этом в четверг на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, речь идет об учреждениях образования, науки и здравоохранения, "на которых повлияла ситуация с распространением коронавируса".

"Мы предоставим финансовую помощь таким организациям из резервного фонда правительства, выделим около 16 млрд рублей. Эти средства компенсируют снижение доходов федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений и, что особенно важно, позволят обеспечить выплату зарплат сотрудникам", - сказал Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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