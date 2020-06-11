На компенсацию падения доходов образовательных и медучреждений выделят 16 млрд рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделит около 16 млрд рублей на компенсацию снижения доходов и выплату зарплат в федеральных образовательных, научных и медицинских учреждениях. Об этом в четверг на заседании кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, речь идет об учреждениях образования, науки и здравоохранения, "на которых повлияла ситуация с распространением коронавируса".

"Мы предоставим финансовую помощь таким организациям из резервного фонда правительства, выделим около 16 млрд рублей. Эти средства компенсируют снижение доходов федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений и, что особенно важно, позволят обеспечить выплату зарплат сотрудникам", - сказал Мишустин.