Кабмин выделит 15 млрд рублей на поддержку перспективных отечественных разработок

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Правительство выделит 15 млрд рублей на поддержку перспективных отечественных разработок, в том числе проектов по борьбе с коронавирусом. Об этом заявил в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

"Правительство дополнительно выделит 15 млрд рублей Российскому фонду технологического развития. В соответствии с проектом распоряжения, который мы сегодня рассмотрим, эти средства пойдут на поддержку перспективных отечественных разработок, прежде всего в сфере промышленности и производства новой высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции", - заявил он.

Мишустин добавил, что "государственную помощь получат и проекты, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции, в первую очередь на увеличение объемов производства оборудования и всего, что необходимо для диагностики, профилактики и лечения опасных заболеваний".

Глава кабмина указал, что эта мера позволит повысить экспортный потенциал отечественных предприятий и локализовать производство высокотехнологичной продукции на территории России.

Кроме того, по его словам, правительство выделит около 16 млрд рублей на компенсацию снижения доходов и выплату зарплат в федеральных образовательных, научных и медицинских учреждениях. Мишустин добавил, что речь идет об учреждениях образования, науки и здравоохранения, "на которых повлияла ситуация с распространением коронавируса".

"Мы предоставим финансовую помощь таким организациям из резервного фонда правительства, выделим около 16 млрд рублей. Эти средства компенсируют снижение доходов федеральных образовательных, научных и медицинских учреждений и, что особенно важно, позволят обеспечить выплату зарплат сотрудникам", - сказал премьер.