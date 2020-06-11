В Забайкалье число предпринимателей с начала пандемии увеличилось на 1,2%

ЧИТА, 11 июня. /ТАСС/. Число предпринимателей в Забайкальском крае с начала марта увеличилось на 1,24%, федеральная налоговая служба с марта зарегистрировала в регионе 314 бизнесменов, сообщается в четверг на сайте регионального отделения "Опоры России".

"На 314 увеличилось число предпринимателей в Забайкалье за три месяца. Общий рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства [в Забайкальском крае] составил почти 1,24%. При этом число средних предприятий за три месяца увеличилось всего с 49 до 51. Малых бизнесов было 968, а стало 975. Серьезный прирост, плюс 305 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, произошел только в секторе микропредпринимательства", - говорится в сообщении.

Одной из причин роста числа предпринимателей, по сведениям организации, стала господдержка в период пандемии коронавируса. "Антикризисные меры государственной поддержки, предпринятые правительством РФ и властями региона, оказались востребованы, и значительная часть предпринимателей, несмотря на трудности, не спешит закрывать свои бизнесы и увольнять сотрудников, чтобы не лишиться права на предоставляемые субсидии, отсрочки, налоговые послабления и льготные кредиты", - отметили эксперты "Опоры России".

Другим важным фактором "Опора России" назвала прошлогодние действия региональных властей по поддержке бизнес-объединений, снижению административного давления и общему улучшению бизнес-климата в Забайкалье.

Ранее правительство региона втрое снизило ставки по упрощенной системе налогообложения и вдвое уменьшило ставки по транспортному налогу. За счет этого представители малого бизнеса сэкономят 191 млн рублей. Также власти Забайкалья попросили правительство РФ выделить 5,7 млрд рублей для субсидирования части расходов малого бизнеса и системообразующих отраслей экономики региона. При этом с начала марта из-за коронавируса в Забайкалье действуют ограничения для компаний общественного питания, гостиничного, туристического бизнеса, а также спортивных объектов.

Регионы Дальнего Востока, как сообщало полпредство президента в округе, получат из федерального бюджета 2,9 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в условиях пандемии. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и аппарату полпредства проанализировать выполнение дальневосточными регионами поручений президента РФ и федерального правительства, которые касаются мер поддержки предприятий и организаций.