S7 второй месяц подряд остается крупнейшим авиаперевозчиком в России

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Авиакомпания S7 в мае перевезла 281 тысячу пассажиров и второй месяц подряд стала крупнейшим авиаперевозчиком в России, следует из оперативных данных Росавиации.

Всего в мае этого года российские авиакомпании перевезли 946 тысяч пассажиров, что на 91,3% ниже, чем годом ранее. В апреле снижение показателя составляло 91,8% в годовом выражении (771 тысяча пассажиров).

"По оперативным данным, в мае текущего года российские перевозчики обслужили 946 тысяч пассажиров, что составляет -91,3% по сравнению с объемами за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот снизился на 92,5% и составил 1,984 млрд пассажирокилометров, - говорится в сообщении Росавиации. - Всего за пять месяцев 2020 году перевезено 24,97 млн пассажиров (- 44,6%)".

S7 в мае перевезла 281 тысячу пассажиров (снижение на 75,7%), "Аэрофлот" - 206 тысяч пассажиров (снижение на 93,1%), Ютэйр - 67 тысяч (-90,3%), авиакомпания "Россия" - 74,3 тысячи (-92,6%). Пятерку крупнейших авиакомпаний замыкают "Уральские авиалинии", которые в мае перевезли 41 тысячу пассажиров, что на 95% ниже, чем годом ранее.

Пандемия коронавируса крайне серьезно сказалась на авиакомпаниях: российские перевозчики с конца марта не выполняют полеты за рубеж, внутренние перевозки находятся на максимально низком уровне. Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что "в авиации произошел, пожалуй, самый серьезный спад среди всех видов транспорта". В мае правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей российским авиакомпаний для возмещения убытков, связанных с ситуацией с распространением коронавируса.