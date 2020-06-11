Власти Подмосковья направят более 85 млн рублей на субсидии производителям масок

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Власти Московской области планируют направить более 85 млн рублей на субсидии для региональных производителей масок, сообщила в четверг пресс-служба подмосковного министерства инвестиций, промышленности и науки.

"Производители масок в Подмосковье получат субсидии общим объемом более 85 млн рублей. Для предприятий, которые производят маски, в Подмосковье разработана специальная мера поддержки. Таким компаниям правительство Московской области компенсирует 80% затрат на приобретенное оборудование", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, восемь предприятий, изготавливающих маски, получат субсидии в размере от 1,5 до 19 млн рублей. Компании будут реализовывать свою продукцию только на территории Московской области с наценкой не более 10%.

"Субсидия доступна не только компаниям, изготавливающим маски, но и производителям иной продукции. Они могут компенсировать до 50% затрат на приобретенное оборудование", - приводятся в сообщении слова главы министерства Натальи Егоровой.

Воспользоваться данной мерой поддержки могут все индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес, уточнили в пресс-службе.