Мишустин сообщил, что проблемные регионы получат деньги на развитие

"Мы продолжаем оказывать поддержку десяти самым проблемным регионам России, для каждого из них была разработана индивидуальная программа социально-экономического развития на 2020-2024 годы с учетом местной специфики и возможных точек роста", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров в четверг.

Он напомнил, что на прошлом заседании правительство уже выделило средства на реализацию такой программы в Курганской области. "Сегодня мы выделим средства оставшимся девяти регионам - это республики Алтай, Тыва, Карелия, Марий Эл, Адыгея, Калмыкия, Чувашия, а также Алтайский край и Псковская область", - отметил Мишустин.

По его словам, "общая сумма бюджетных ассигнований на реализацию программ в течение трех лет составит более 26 млрд рублей". "Средства пойдут на развитие социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры, на поддержку агропрома, на строительство новых предприятий, модернизацию ЖКХ и многое другое, это позволит создать новые рабочие места и обеспечить стабильный заработок граждан", - считает премьер-министр. Он поручил главам министерств - кураторов этих программ "постоянно контролировать их исполнение".