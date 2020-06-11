Власти Москвы и бизнес передадут жителям сертификаты на покупки на 10 млрд рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более чем 3 тыс. магазинов и предприятий сферы услуг предоставят возможность жителям города обменять 2 млн сертификатов программы "Миллион призов" суммарным номиналом около 10 млрд рублей на товары и услуги. Программа стартует в Москве 25 июня и продлится до 31 декабря, ее проведут на платформе "Активный гражданин", сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

По его словам, инициаторами программы выступили представители московского бизнес-сообщества и Московская торгово-промышленная палата (МТПП), которые в дополнение к мерам поддержки от правительства столицы предложили запустить программу поддержки и жителей, компаний торговли и услуг. Власти приняли решение об организационной и финансовой поддержке программы.

"Экономика города начинает оживать, начинают работать новые предприятия потребительского рынка, и было предложено ввести программу субсидирования потребительского спроса <…> В этой связи было предложено, что, со своей стороны, бизнес готов предоставить скидки и бонусные акции более чем в 3 тыс. магазинах. А жители, в свою очередь, получат через портал "Активный гражданин" более 2 млн подарочных сертификатов, которыми можно будет оплатить эти товары и услуги. Рассчитываем, что эта акция по стимулированию потребительского спроса совокупно может составить до 10 млрд рублей, которые буквально в ближайшие несколько месяцев будут запущены в экономику города", - сказал Немерюк.

По его словам, сайт проекта откроется 12 июня, принять участие в программе можно будет с 25 июня. Сам проект продлится до 31 декабря 2020 года включительно. "Правила участия в акции: каждый, кто придет на электронные или обычные избирательные участки и проголосует, получит специальный код, среди которых и будет розыгрыш. И после этого розыгрыша человеку будут начислены баллы, которыми можно будет воспользоваться на привычном для огромного количества москвичей портале "Активный гражданин". Все правила участия размещены как на этом портале, так и у коллег на сайте МТПП", - уточнил Немерюк.

Он пояснил, что с помощью сертификатов жители смогут приобрести товары и услуги в магазинах, кафе и ресторанах города, а также пополнить карту "Тройка", парковочный счет, получить билеты в кино, театр, музеи и так далее. Дополнительно партнеры программы предложат жителям Москвы скидки на свои товары и услуги, а также различные бонусные программы. "Мы рассчитываем, что те 2 млн сертификатов, которые получат жители, они смогут потратить исключительно в московских предприятиях, поддержав, тем самым, и сферу услуг и наш ресторанный бизнес и, собственно говоря, предприятия торговли", - отметил Немерюк.

О ситуации

В Москве с 5 марта ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом, а позднее и ряд ограничений, однако с середины мая власти стали смягчать их, поскольку эпидемическая ситуация улучшилась. Постепенно были открыты промпредприятия и стройки, многие МФЦ, объекты сфер услуг и торговли. С 9 июня в Москве отменены самоизоляция, график прогулок и пропуска для поездок в транспорте. Открыты парикмахерские, ветеринарные клиники, сняты ограничения по работе каршеринга и посещению кладбищ, в обычном режиме работают киностудии и научные институты.

С 16 июня будут сняты ограничения на плановую помощь в стоматологиях, откроются библиотеки, музеи и зоопарки, можно будет ходить на спортивные мероприятия. Также заработают летние веранды кафе, а через неделю - стационарные заведения общепита. С 23 июня планируется открыть фитнес-клубы и снять ограничения с детских садов и учреждений соцзащиты. Ношение в общественных местах масок и перчаток остается обязательным.