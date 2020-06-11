Хайнань минимизирует риски и создаст оптимальную атмосферу для инвесторов

ХАЙКОУ /Китай/, 11 июня. /ТАСС/. Власти южнокитайского острова Хайнань будут уделять пристальное внимание устранению рисков для национальных и иностранных инвесторов и приложат активные усилия, чтобы создать благоприятную атмосферу для ведения бизнеса. Об этом заявил секретарь парткома провинции Лю Цыгуй.

"Количество коммерческих проектов на Хайнане постоянно возрастает, инвестиции увеличиваются, общественный сектор [экономики] играет все более важное значение. Если в такой ситуации не контролировать возникающие риски, мы будем просто не в состоянии обеспечить оптимальную деловую атмосферу, - объяснил он на пресс-конференции. - В процессе экономического развития мы можем столкнуться с трудностями, о которых пока даже не подозреваем. Однако мы этого не боимся, поскольку постоянно усовершенствуем инструменты для предотвращения и устранения рисков, улучшая навыки социального управления".

Как уточнил чиновник, администрация региона ежедневно анализирует неблагоприятные факторы для того, чтобы заблаговременно избежать возникновение проблем, которые способны поставить под угрозу будущее экономического развития Хайнаня.

"Мы классифицируем риски на 13 категорий. В общей сложности существует более ста крупных и менее значительных негативных факторов, которые нам приходится постоянно учитывать", - объяснил Лю Цыгуй.

По словам секретаря парткома, в процессе снятия ограничений, либерализации и проведения политики открытости администрация острова планирует пресекать любые действия, которые бы представляли угрозу для национальной безопасности или оказались опасными для китайской модели роста. Одновременно власти намерены бороться с теневой экономикой, искоренять контрабанду, нелегальные азартные игры, порнографию и торговлю наркотиками, а также коррупцию.

Лю Цыгуй подчеркнул, что Хайнань следует по особому пути развития и расположенный на его территории порт свободной торговли будет формироваться с учетом единой государственной стратегии. "В мире существует множество аналогов Хайнаньского порта свободной торговли, однако все они капиталистические. Мы должны твердо придерживаться руководящей линии Коммунистической партии Китая (КПК), неукоснительно следовать по пути социализма с китайской спецификой", - подытожил он.

На прошлой неделе Центральный комитет КПК и Госсовет КНР опубликовали "Генеральную программу о создании свободного порта на Хайнане", в соответствии с которой администрация острова собирается к 2025 году сформировать эффективную систему для выполнения ряда важных социально-экономических задач, а еще через 10 лет - окончательно укрепить инновационные механизмы развития региона.