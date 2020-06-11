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Песков: Путин не обсуждал с Кудриным тему достаточности финансирования здравоохранения

В целом, по словам пресс-секретаря президента России, "уровень финансирования здравоохранения постоянно повышается, это достаточно последовательная линия"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не обсуждал с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным тему достаточности финансирования сферы здравоохранения РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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"Насколько мне известно, в последнее время нет", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждал ли Кудрин эту тему лично с главой государства.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление Кудрина в интервью ТАСС о том, что российское здравоохранение существенно недофинансировано и требует серьезной перестройки и реформирования, Песков сказал: "Чтобы на это реагировать, нужно детально ознакомиться с этими материалами Счетной палаты".

В целом, по его словам, "уровень финансирования здравоохранения постоянно повышается, это достаточно последовательная линия".

"Сейчас нет смысла перечислять все направления, по которым ведется развитие этой важнейшей области - здравоохранения. Но выделяются очень большие деньги", - добавил Песков.

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