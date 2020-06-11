К программе "Миллион призов" присоединились около 20 сетевых магазинов и ресторанов Москвы

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Порядка 20 крупных предприятий торговли и услуг присоединились к программе "Миллион призов", в рамках которой жители столицы могут потратить выигранные сертификаты на шопинг. Об этом сообщил в четверг первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Программа "Миллион призов" стартует в Москве 25 июня и продлится до 31 декабря, более чем 3 тыс. магазинов и предприятий сферы услуг предоставят возможность жителям города обменять 2 млн сертификатов программы на товары и услуги. Программу по поддержке жителей столицы проведут на платформе "Активный гражданин", где москвичи смогут активировать сертификаты и ознакомиться с правилами акции.

"Инициаторами выступили порядка 20 компаний, которые обратились в Московскую торгово-промышленную палату. Такие программы проходят практически по всему миру, их очень много. Когда правительство предоставляет различные сертификаты, купоны, чтобы помочь бизнесу в выходе после такой небольшой рецессии", - сказал Немерюк в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Среди компаний, которые присоединились к программе: "Магнит", "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель", "Магнолия", "Азбука вкуса", "Мираторг", "Снежная королева", а также сети ресторанов "Грабли", холдинг RestArt (Burger Heroes, фудмаркет "Депо", Obed Bufet, Plove Berry и проч.), сеть цветочных магазинов "Ирис" и другие торговые сети и предприятия общественного питания.

"Мы проанализировали, в том числе мировой опыт. Увидели, что во многих странах мира такие программы работают, выдаются различного рода ваучеры на разные суммы, они направлены на поддержку и потребительского спроса и тех предприятий, которые работают, в том числе и на поддержку туристической отрасли, которая, опять же, сильно завязана с ресторанным бизнесом <...> Правительство Москвы и тот бизнес, который активно принял участие и стал инициатором этого мероприятия, мы рассчитываем, что программа простимулирует рост потребительского спроса", - сказал Немерюк.

О программе

Представители бизнеса столицы при поддержке Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) и мэрии Москвы проведут совместную программу субсидирования потребительского спроса "Миллион призов" для жителей столицы. Правительство Москвы оказало финансовую и организационную поддержку, а также предложило в качестве платформы проведения сайт проекта "Активный гражданин".

В рамках программы жители смогут получить подарочные сертификаты, а затем потратить указанные в них баллы в магазинах, ресторанах и других предприятиях по своему усмотрению. Сертификаты будут распространяться с 25 июня по 1 июля в дни общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Участие в мероприятии доступно как для проголосовавших на избирательных участках или на дому, так и для участников электронного голосования. Полученные коды можно будет активировать до 26 июля и в дальнейшем обменять на услуги торговых сетей и ресторанов Москвы.