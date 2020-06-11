"Деловая Россия" предлагает ввести пониженную ставку НДС для общепита и туризма

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Деловая Россия" предлагает в рамках общенационального плана по восстановлению экономики ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для предприятий общественного питания и туризма. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе "Деловой России" со ссылкой на руководителя экспертного центра организации по налоговой и бюджетной политике Кирилла Никитина.

"Для перезапуска отраслей туризма и общепита предлагаем вернуться к уже ранее озвученной коллегами идее распространения на общепит и на гостиницы пониженной ставки НДС (за исключением алкоголя)", - приводит его слова пресс-служба.

Он отметил при этом, что пониженная ставка для этой отрасли в мировой практике - "скорее норма, чем исключение", что продиктовано спецификой бизнеса и экономически обосновано.

Кроме того, "Деловая Россия" предлагает отменить до конца года штрафы за непредоставление или несвоевременное предоставление налоговой отчетности и иных документов, а также за несвоевременную уплату налогов.

В пресс-службе уточнили, что это и ряд других предложений были озвучены представителями бизнес-объединения на встрече с вице-премьером РФ Андреем Белоусовым по доработке общенационального плана по восстановлению экономики, которая состоялась накануне.

Меры налоговой поддержки

Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон от 8 июня 2020 года, который освобождает пострадавшие от пандемии коронавируса малые и средние предприятия (МСП), индивидуальных предпринимателей и некоммерческие организации от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020 года. Это реализовано в виде тарифа по ставке 0% для страховых взносов за этот период.

По данным ФНС, указанные категории освобождаются от уплаты налога на прибыль организаций в части авансовых платежей за II квартал 2020 года, налога по упрощенной системе налогообложения, налога на доходы физических лиц для индивидуальных предпринимателей в части платежей за II квартал 2020 года, единого сельскохозяйственного налога в части авансового платежа за первое полугодие 2020 года, единого налога на вмененный доход, водного налога, торгового сбора в части налога (сбора), исчисленного за II квартал 2020 года, акцизов, налога на добычу полезных ископаемых в части налога за апрель-июнь 2020 года, а также налога по патентной системе налогообложения - за календарные дни срока действия патента, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020 года.

Кроме того, согласно данным ФНС, освобождение от уплаты имущественных налогов за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года предоставят для всех объектов по налогу на имущество организаций, для транспортных средств и используемых в предпринимательской и уставной деятельности земельных участков - по транспортному и земельному налогам, по налогу на имущество физлиц - для используемых в предпринимательской деятельности объектов недвижимости. Также для пострадавших лиц установлен тариф страховых взносов в размере 0% в отношении выплат за апрель, май и июнь 2020 года.