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В Коле под Мурманском проложат новый путь для снижения шума из-за роста числа поездов

Часть объездного маршрута, который возводят после обрушения моста через реку Кола, проходит через центр города

МУРМАНСК, 11 июня. /ТАСС/. Бесстыковой путь длиной 1,1 км пониженной шумности проложат железнодорожники на участке объездного маршрута, проходящем через город Кола Мурманской области, для минимизации временных неудобств для жителей в связи с увеличением числа поездов. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Мурманского отделения Октябрьской железной дороги.

Для восстановления железнодорожного сообщения с Мурманском, прерванного в результате обрушения моста через реку Кола, ведутся работы по укладке объездного маршрута длиной 5,7 км. Часть пути проходит через центр города Кола.

"Железнодорожники минимизируют временные неудобства для жителей Колы, связанные с предстоящим увеличением количества проходящих через него поездов. С целью снижения шума и вибрации при прохождении поездов непосредственно через Колу на участке железной дороги длиной 1 100 м до 23 июня планируется уложить бесстыковой путь", - сообщили в пресс-службе.

Власти Колы совместно со специалистами Октябрьской железной дороги прорабатывают вопрос установки светофоров, оборудования дополнительных пешеходных переходов и заборов вдоль железнодорожного пути.

"Если сейчас это одна пара поездов - один раз в двое суток, то после 23-го числа это будет 16 пар в сутки. Прорабатывается вопрос светофорного комплекса на железнодорожном переезде, который позволит отрегулировать движение автомобильного транспорта. Он будет синхронизирован с железнодорожным переездом, соответственно, когда будет идти поезд, светофоры будут гореть красным, давая проехать только в сквозную вдоль проспекта. На эти цели из резервного фонда Кольского района выделено 1,5 млн рублей", - сказал глава Кольского района Андрей Малхасян в четверг во время осмотра железнодорожного переезда в Коле.

Он добавил, что также власти Колы и Кольского района прорабатывают вопрос организации парковочных мест, чтобы людям не пришлось стоять в утреннее время на железнодорожном переезде. По словам Малхасяна, не исключено, что будет введен запрет на сквозной проезд большегрузного транспорта через город, чтобы разгрузить транспортную сеть.

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