Объем госдолга Смоленской области в 2019 году сократился на 12%

ТАСС, 11 июня. Объем государственного долга Смоленской области к началу 2020 года составил 88% от доходов бюджета региона. Он снизился за год на 12%, сообщил в четверг губернатор Алексей Островский, выступая с отчетом в областной думе о результатах деятельности администрации региона за 2019 год.

"Не могу не отметить положительную динамику сокращения государственного долга Смоленской области. Его объем по состоянию на 1 января 2020 года составил 88% к налоговым и неналоговым доходам областного бюджета. На начало 2019 года - 90%, 2018-го - 100%, 2017-го - 113%. То есть за эти годы мы сократили госдолг на 25%", - сказал Островский, добавив, что долговые обязательства исполняются в установленные сроки и в полном объеме.

По данным пресс-службы, верхний предел госдолга Смоленской области в течение 2020 года прогнозируется в объеме 29,3 млрд рублей, при этом доходы бюджета с учетом его корректировок, внесенных 27 марта, составят 52,5 млрд рублей. Предельный объем областного долга на 2021 год прогнозируется в сумме 27,9 млрд рублей.

Ранее Островский в интервью ТАСС сообщал, что к 2024 году регион должны выйти на 80% госдолга к объему собственных доходов.

Программа реструктуризации обязательств регионов перед федеральным бюджетом утверждена в конце 2017 года и рассчитана на семь лет. В первые два года предусматривалось погашение по 5% реструктурированного долга, при этом субъекты РФ с темпами роста налоговой базы не ниже инфляции смогут продлить ее до 12 лет.